İngiltere bu trajedi ile sarsıldı... BBC sunucusu canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

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Solihull kasabasında, yaşları 8 ile 11 arasında değişen 3 çocuk, üzeri buz tutan gölde oynarken boğularak yaşamını yitirdi.

Gölden kurtarılan 6 yaşındaki diğer çocuğun ise durumunun kritik olduğu açıklandı. Ülkede büyük üzüntü yaratan olay Pazar öğleden sonra yaşandı.

ARKADAŞLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

10 yaşındaki bir görgü tanığı Sky Televizyonu'na çocuklardan birinin donmuş gölün üzerinde oynarken buzun çatlaması sonucu ayağının sıkıştığını, diğerlerinin de onu kurtarmaya çalışırken suya düştüklerini söyledi.

Polis yetkilileri, kurtarma ekiplerinin göle düşen çocukları bulduğunda kalplerinin durmuş olduğunu açıkladı.

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BİR ÇOCUK YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Hastaneye kaldırılan çocuklardan üçü kurtarılamadı. Diğer çocuğun durumunun ise ağır olduğu belirtiliyor.

İNGİLİZ SPİKER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İngiltere bu haber ile sarsılırken facianın anonsunu yapan BBC spikeri canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Zor anlar yaşayan İngiliz spiker Joanna Gosling, izleyenlere 'Bu korkunç bir haber olduğu için çok üzgünüm' dedi.

Gosling yayından sonra kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

'Dünkü yürek burkan haberlerden sonra tüm nazik mesajlarınıza cevap veremedim. Bu mesaj ile vermek istiyorum. teşekkürler', diyen İngiliz spiker, dualarının acı kaybı yaşayan aileler ile olduğunu belirtti.

Göl kenarında bazı kişilerin, buzun üzerinde oynayan çocukları uyarmaya çalıştıkları ancak geç kaldıkları belirtiliyor.

West Midlands İtfaiye ve Kurtarma Bölgesi Müdürü Richard Stanton, ölümleri "sözcüklerle ifade edilemeyecek bir trajedi" diye tanımladı.

Polis henüz ölen çocukların adlarını açıklamadı.