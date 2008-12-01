Ä°ngiltere bu kÄ±zlara aÄŸlÄ±yor

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20 AY ARAYLA Ã–LDÃœLER

Ä°ngiltere, kalÄ±tÄ±msal bir hastalÄ±kla doÄŸan ve 20 ay aralÄ±klarla Ã¶len bu iki genÃ§ ve gÃ¼zel kÄ±zÄ±na aÄŸlÄ±yor.

22 yaÅŸÄ±ndaki Jodie ve 20 yaÅŸÄ±ndaki Lucinda Dunmore kardeÅŸler, akciÄŸer, pankreas gibi organlarÄ± etkileyen genetik bir hastalÄ±ÄŸÄ±n penÃ§esindeydi.

KardeÅŸlerden kÃ¼Ã§Ã¼k olanÄ± geÃ§en yÄ±l yakalandÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r bir gribin ardÄ±ndan kalÄ±tÄ±msal hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ã–nceki gÃ¼n de ablasÄ± Jodie nefes gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ekerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ãœlke bu iki genÃ§ ve gÃ¼zel kÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sarsÄ±ldÄ±.Â