İngiltere bu haritayı konuşuyor... Başkent tamamen savunmasız

İngiltere'nin başkenti Londra, geçtiğimiz günlerde defalarca kez ani sel baskınlarına uğramıştı. Kentte toplu taşıma hizmetleri etkilenirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde arabaların sular altında kaldığı görülmüştü.



Independent'de yer alan habere göre, dünyanın farklı bölgelerinin deniz seviyesinin yükselmesinden nasıl etkileneceğini ayrıntılı olarak gösterebilen NASA'nın deniz seviyesi projeksiyon aracı Londra için iç karartıcı bir tablo ortaya koydu.





LONDRA TAMAMEN SAVUNMASIZ

Nasa'nın yayınladığı harita 2030 yılına kadar düzenli olarak sel baskınlarıyla karşı karşıya kalacak Londra bölgelerini gösteriyor. Yapılan tahminler başkentin büyük bir bölümünün yükselen sulara karşı savunmasız kalacağını gösteriyor.

İNSANLARI ŞİMDİDEN ETKİLEMEYE BAŞLADI

NASA'nın raporlarına göre, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının kıyıdan 96 km uzaklıkta yaşadığı düşünülürse, deniz seviyelerindeki artış dünyanın birçok yerindeki insanları şimdiden etkilemeye başladı.

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