İngiltere bir açıldı, pir açıldı

İngilizler karantinanın bitişini kutlamak için mekânlara akın ederken, kuaförler ve mağazaların önünde kuyruklar oluştu. Bar ve kafelere gidenler geç saatlere kadar eğlendi. Alkolün de etkisiyle birçok İngiliz’in kaldırımlarda uyuyakaldığı görüldü. Halkın karantina sonrası yoğun bir şekilde sokaklara inmesiyle ilgili konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vaka ve ölüm sayılarının azalmasında aşılama kadar kısıtlamaların da etkili olduğunu söyleyerek, halkı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. “Şu anda yol haritasını değiştirmemiz ya da hedeflerden sapmamız için bir neden göremiyorum” diyen Johnson, “İstediğimiz noktaya varacaksak, bunda insanların temkinli olması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Johnson, gecenin geç saatlerine kadar bar ve restoranları dolduran vatandaşlara “hızlı gitmeme” çağrısı yaptı.

SON 7 AYIN EN DÜŞÜK CAN KAYBI

Aşılama çalışmalarında İsrail’in ardından en başarılı ikinci ülke konumundaki İngiltere’de koronavirüs ölüm sayıları son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Önceki gün toplam 1730 vaka görülen ülkede sadece 7 can kaybı yaşandı. 5 Ocak’ta ulusal çapta üçüncü defa kapanan İngiltere, aşılama programıyla da birlikte kısıtlamaları kaldırmaya yönelik bir yol haritası çıkarmıştı. Buna göre ülkede 17 Mayıs ve 21 Haziran’da aşamalı olarak kısıtlamaların gevşetilmeye devam edilmesi planlanıyor.

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