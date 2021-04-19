İngiltere basınına göre Riyad ile Tahran temasta

ORTADOĞU’nun nüfuz mücadelesi veren iki rakip ülkesi Suudi Arabistan ve İran’ın ilişkilerini iyileştirmek üzere gizli diplomatik temaslarda bulunduğu iddia edildi.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre, dört yıl önce diplomatik ilişkilerini sonlandıran iki ülkenin yetkilileri geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. FT, ilk kez 9 Nisan tarihinde Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleştirilen görüşmede Yemen’deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan hedeflerine yönelik saldırılarının ele alındığını aktardı. Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi geçen ay Suudi Arabistan’a resmi bir ziyarette bulunmuştu. Konuya yakın bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, görüşmeler ‘olumlu’ geçti. Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, bölgede güven arttırıcı önlemlerin önemine işaret etmişti. Öte yandan hem Suudi Arabistan hem de İran tarafı görüşme haberlerini yalanladılar.

BIDEN ETKİSİ Mİ

İki ülke arasında temas kurulduğu yönündeki haber, Washington ve Tahran’ın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya dönmek üzere formül aradığı ve ABD’nin Suudi Arabistan’a Yemen’de sağladığı desteği sonlandırdığı bir döneme rastlıyor. İran ile nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak isteyen Joe Biden yönetimi ayrıca, Suudi Arabistan ile İran arasında vekâlet savaşına sahne olan Yemen’deki krizin sonlanması için taraflara baskı uyguluyor.

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