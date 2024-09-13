İngiltere Başbakanı'ından Putin'e: Savaşı sen başlattın, istediğin zaman bitirebilirsin

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İran'ın Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddiası ile başlayan füze restleşmesi sertleşiyor. ABD yönetimi bu hafta içinde Rusya'ya ölümcül silahlar transfer ederek Ukrayna'daki savaşa Moskova lehine destek sağladığı gerekçesiyle İran'a yeni yaptırımlar getirdi.



Washington'ın kararı sonrası Fransa, Almanya ve İngiltere de aynı gün İran'a yönelik yaptırım kararı aldı.İran ABD'nin yaptırım kararını ekonomik terörizm' olarak nitelendirdi ve Batı'nın yaptırımlarına tepki gösterme sözü verdi.



ABD ile İngiltere ayrıca Ukrayna’nın Rusya topraklarını uzun menzilli Batı silahlarıyla vurmasına izin vermek için harekete geçti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise konuyla ilgili sessizliğini dün bozdu ve Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarla ülkesinin topraklarına saldırması durumunda NATO ile savaş haline geçecekleri uyarısını yaptı.

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Putin, söz konusu silahların Rusya topraklarını hedef almasının savaşın “seyrini değiştireceğini” vurgulayarak “NATO ülkeleri, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri bu durumda Rusya ile savaş halinde demektir. Karşı karşıya olacağımız tehdide uygun bir karar alırız” ifadesini kullandı.

Kiev kendisine sağlanan uzun menzilli silahları Rusya topraklarındaki askeri hedeflere yönelik kullanmak istiyor. Mevcut protokoller gereği, bu silahların Ukrayna toprakları içindeki Rus hedefleri üzerinde kullanımına izin veriliyor.

İNGİLTERE BAŞBAKANI PUTİN'E DOĞRUDAN CEVAP VERDİ

Putin'in sert açıklamasına Batı cephesinden ilk cevap İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan geldi. Başbakan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington'a giderken yaptığı konuşmada Putin'e doğrudan cevap verdi ve "Bu çatışmayı Rusya başlattı. Rusya Ukrayna'yı yasadışı bir şekilde işgal etti. Rusya bu çatışmayı istediği zaman hemen sonlandırabilir. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı var." dedi.



KRİTİK GÖRÜŞME

Starmer, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşerek Kiev'in Rusya'ya karşı uzun menzilli füze kullanmasına izin verilip verilmeyeceğini görüşmek üzere Washington'da.

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ABD'nin Ukrayna politikasını altüst edebilecek bir seçimden önce yapılan görüşme savaşın gidişatını belirleyecek.

İngiliz medyası, nükleer bir çatışmayı kışkırtmaktan çekinen Biden'ın, İngiliz ve Fransız füzeleri konuşlandırmasına izin vermeye hazır olduğunu, ancak ABD yapımı füzelerin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğini öne sürüyor.