İngiltere Başbakanı Starmer'ın Zelenski ile görüşmesi başladı

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Zelenski, yarınki Ukrayna konulu zirve öncesi İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la görüşmek üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya geldi. İki lider basının önünde tokalaştıktan sonra görüşmeye başlamak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya geçti.

Zelenski, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirvede yer alacak.

Ukraynalı liderin İngiltere ziyareti kapsamında Starmer'ın yanı sıra Kral Charles'la görüşmesi de öngörülüyor. Görüşme, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleşecek.

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ZELENSKİ, BEYAZ SARAY'DA TRUMP'LA TARTIŞMASININ ARDINDAN LONDRA'DA

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti.