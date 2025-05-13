İngiltere Başbakanı Starmer'in evinde yangın! Bir kişi tutuklandı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da, Başbakan Keir Starmer'e ait bir evde dün yangın çıktı. Londra polisi, 21 yaşında bir şüpheliyi kundaklama girişimi nedeniyle tutukladı.

SkyNews'te yer alan habere göre, Starmer ve ailesi, Downing Street 10 Numara'ya taşınmadan önce bu evde yaşıyordu. Evin girişinde yangın nedeniyle hasar oluştuğu bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamada, yangın ihbarının yerel saatle 01.35'te alındığı belirtildi. 'Görevliler olay yerine ulaştı. Mülkün girişinde hasar oluştu ancak kimse yaralanmadı' ifadelerine yer verildi.

Londra İtfaiyesi, yangının küçük çaplı olduğunu aktardı.

Polis, evin yüksek profilli bir kamu görevlisiyle bağlantısı nedeniyle soruşturmayı Terörle Mücadele Birimi'nin üstlendiğini açıkladı.