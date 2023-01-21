İngiltere Başbakanı kemersiz yakalandı

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Hareket halindeki araç içinde kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaşan Sunak, arka koltukta kemersiz görülüyor. Ülkede kemer takmamanın cezası 500 sterlin (yaklaşık 12 bin TL). Tepkiler üzerine Lancashire polisi, “konunun farkında olduklarını, videoyu inceleyeceklerini” duyurdu. Ancak Başbakan’a ceza kesilip kesilmediğine dair açıklama yapılmadı. Başbakanlıktan da bir özür açıklaması geldi. Sunak’ın hata yaptığını kabul ettiğini ve özür dilediğini söyleyen Başbakanlık sözcüsü, “Video çekmek için kemerini çıkarmıştı, muhakeme hatası yaptı” dedi.

Eski Başbakan Boris Johnson’ın da emniyet kemeri olmadan görüldüğü fotoğraflar tartışma konusu olmuştu. Bu arada Sunak, seyahatleri sırasında sık sık özel jet kullandığı için de eleştiriliyor. Son olarak perşembe günü, sadece 28 dakikalık bir uçuş yaptığı ortaya çıkmıştı. Muhalefetteki İşçi Partisi, “Sunak’ın özel jet alışkanlığı çevreye ve vergi mükelleflerine pahalıya mal oluyor” dedi.