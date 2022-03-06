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İngiltere Başbakanı Johnson’dan, Putin’e karşı 6 maddelik plan

#İngiltere#Putin#Rusya
İngiltere Başbakanı Johnson’dan, Putin’e karşı 6 maddelik plan

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna saldırılarına karşılık vermek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı 6 maddelik bir plan hazırladığını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna saldırıları 11’inci gününde de devam ediyor.

Birçok ülke Rusya’ya karşı yaptırım uygulamayı sürdürürken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan yeni bir hamle geldi. NATO ülkelerinde savunmanın hızla güçlendirilmesi için 6 maddelik bir plan hazırladıklarını belirten Johnson, "Bizim yargıcımız geleceğin tarihçileri değil, Ukrayna halkıdır" dedi.

Johnson, hazırlanan 6 maddelik planın ayrıntılarını da paylaştı. Buna göre, dünya liderleri Ukrayna’daki “uluslararası insani koalisyon” için harekete geçmeli, Ukrayna “kendi öz savunmasında desteklenmeli”, Rusya’daki ekonomik baskılar artırılmalı, uluslararası toplum Rusya’nın Ukrayna’daki “aşamalı normalleşme” eylemlerine direnmeli, Ukrayna hükümetinin katılımıyla savaşa yönelik diplomatik kararlar alınmalı ve son olarak NATO ülkeleri arasında, “güvenliği ve direnci güçlendirmek için hızlı bir kampanya” olmalı.

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Johnson geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına değinerek, "Masum sivillerin üzerine atmakta oldukları mühimmat kullanımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminden gördüklerimiz, benim görüşüme göre bu tam olarak bir savaş suçu olarak nitelendiriliyor" demişti.

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