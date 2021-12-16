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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Omicron uyarısı

#Koronavirüs#Omicron#İngiltere
İngiltere Başbakanı Johnsondan Omicron uyarısı

İngiltere'de Kovid-19 vakaları ve virüsün Omicron mutasyonundaki rekor artış nedeniyle basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, güçlendirici aşıların hayati önem taşıdığını söyledi.

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İngiltere'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Ülkede son 24 saatte 78 bin 610 vakanın tespit edilmesi ile salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 10 milyon 10 bin 286'ya yükseldi.

Artan Kovid-19 vaka sayılarıyla birlikte virüsün Omicron mutasyonuna ilişkin vakalar da artış gösterdi. Son 24 saatte 4 bin 761 Omicron vakasının kaydedilmesi ile toplam Omicron vaka sayısının 10 bin 17'ye yükseldiği belirtildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson vaka sayılarındaki rekor yükselişten sonra hükümetin Baş Sağlık Danışmanı Profesör Chris Whitty ve Sağlık Servisi (NHS) Direktörü Dr. Nikki Kanani ile basın toplantısı düzenledi.

Johnson, Omicron mutasyonun ülke genelinde yayılmaya devam etmesi üzerine uygun olan herkesin güçlendirici aşılarını almaları gerektiğini hatırlatarak "aşıların hayati önem taşıdığını" söyledi. Johnson, "Bu hafta başlattığımız güçlendirici aşılama programı ile İngiltere'de şimdiye kadarki en büyük aşılamayı gerçekleştirdik" dedi.

Johnson, son günlerde aşılama programı için destek çalışmalarına yardımcı olmak adına 20 bin kişinin gönüllü olduğunu ve toplam 33 bin gönüllünün programa destek verdiğini söyledi. Johnson, 70 yaş ve üzerindekilerin yüzde 80'inden fazlasının, 12 yaş ve üzerindeki nüfusun ise yüzde 44'ünden fazlasının güçlendirici aşılarını olduklarını belirtti.

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Johnson, Perşembe gününden itibaren "işleri daha da hızlandırmak" için aşılardan sonraki 15 dakikalık bekleme süresinin kaldırılacağı ve daha hızlı aşılama yapılacağını söyledi. Pazartesi gününden itibaren 12 ila 15 yaşındaki çocukların ikinci doz Kovid-19 aşılarını olmaları için aşı randevularının açılacağını aktaran Johnson, "Çocuklarımızı okula göndermenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bu yüzden çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek dönemden önce aşılandığından emin olmalıyız" dedi.

Johnson, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde hastaneye başvuruların arttığını söylerken, güçlendirici aşılarını olan yaşlı nüfus arasında hastaneye başvuruların düşüş gösterdiğini söyledi. Johnson ülke genelinde hastaneye yatışların yüzde 10, başkent Londra'da ise neredeyse 3'te 1 oranında arttığını kaydetti.

Hükümet geçtiğimiz günlerde Omicron mutasyonunun Londra'da baskın mutasyon olacağına yönelik uyarıda bulunmuştu.
Johnson, yükselen vaka sayıları karşısında güçlendirici aşıların "mükemmel bir koruma seviyesi" sağladığını söyleyerek yapılacak doğru şeyin B Planı önlemlerini uygulamak olduğunu ve ülkede daha fazla kısıtlamaya gerek duyulmadığını söyledi.

Hükümetin Baş Sağlık Danışmanı Profesör Chris Whitty ise yaptığı açıklamada, Omicron mutasyonunun Birleşik Krallık için bir "sorun olacağını" vurguladı. Whitty, vakalardaki artışın önümüzdeki haftalarda daha da artmasının beklendiğini söyleyerek hastaneye başvuruların da artmaya devam edeceğini belirtti.

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