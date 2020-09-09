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Dünya
İngiltere, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 19:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İngiltere Başbakanı Johnson’dan koronavirüs açıklaması: Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz

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Son dakika haberler: İngiltere Başbakanı Johnson’dan koronavirüs açıklaması: Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz
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İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) vakaları tekrar yükselişe geçerken; Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada kısıtlamaların tekrar sıkılaştırılacağını ifade ederek, “Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, ülke genelinde vaka artışlarının tehlikeli boyutlara ulaştığını ve bu konuda adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Kısıtlamaların daha da sıkılaştırılacağını vurgulayan Johnson, bu adımların stabil ekonominin sağlanması, okulların açık kalması ve virüsün kontrol altında tutulması için atılacağının altını çizdi. Johnson, “Bu ülkedeki herkesin kurallara uymasını bekliyoruz. Virüsün yayılmasını durdurmak için hemen harekete geçmeliyiz. Bu yüzden sosyal iletişim kurallarını basitleştiriyor ve güçlendiriyoruz” dedi.

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