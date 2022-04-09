İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştiriyor. Johnson, ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi.



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden Andrij Sybiha Facebook hesabından iki liderin fotoğrafını paylaşarak "baş başa görüşme" yaptıklarını ifade etti. Sybiha, "İngiltere, Ukrayna'ya savunma desteğinde, savaş karşıtı koalisyonda, Rus saldırganlığına yönelik yaptırımlarda liderdir" dedi.



İngiltere'den yapılan açıklamada ise "İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'ya desteğini göstermek için Kiev'e gitti" denildi



ÖNCEDEN DUYURULMAMIŞTI



Liderlerin gündeminde ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Johnson'ın Kiev ziyareti daha önce kamuoyuna duyurulmamıştı.

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