İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

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İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, liderlerin, Rusya'nın barbarca saldırılarını ve Ukraynalı sivillere yönelik artan tehdidi ele aldığı aktarılarak, Johnson’ın İngiltere'nin Rusya’nın başarısız olmasını sağlama konusunda kararlılığının altını çizdiği ifade edildi.

Görüşmede, liderlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin acil ihtiyaçlarını tartıştığı belirtilen açıklamada, “Başbakan, daha fazla savunma ekipmanı sağlamak için ortaklarla birlikte çalışmayı taahhüt etti” denildi. Açıklamada ayrıca, görüşmede liderlerin Rusya'nın gelişigüzel saldırıları ve ateşkes ihlallerini hızlandırdığı Ukrayna'da kötüleşen insani durumu ele aldıkları aktarıldı.