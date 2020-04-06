İngiltere Başbakanı Johnson hakkında korkutan iddia

Başbakan Johnson’ın 27 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Başbakanlık Konutu’nda kendini karantinaya almıştı. Konuttan çalışmalarını sürdüreceğini belirten Johnson, dün gece hastalık belirtilerinin ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.



Başbakanlığa yakın St Thomas Hastanesi’ne kaldırılan Johnson’un, sabah saatlerinde alınan bilgiye göre durumunun ağırlaştığı yönündeydi.

Hükümet Sözcüsü, Başbakan Johnson'ın solunum cihazına bağlı olduğu iddialarını yalanladı ancak öksürük ve ateş semptomlarının devam ettiğini açıkladı.



BORİS JOHNSON'DAN AÇIKLAMA

Hakkında çıkan iddiaların ardından Boris Johnson twitter hesabından açıklama yaptı. Johnson, "Hala corona virüs semptomlarına sahip olduğum için rutin testleri yaptırmak adına dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hastaneye gittim. İyi bir ruh hali içerisindeyim ve ekibimle iletişim halindeyiz. Bu zor zamanda benimle ve diğerleriyle ilgilenen tüm NHS personeline teşekkür etmek istiyorum. Siz Britanya'nın en iyisisiniz. Herkes güvende kalsın ve NHS'yi korumak, hayat kurtarmak adına evde kalmayı unutmayın." ifadelerini kullandı.