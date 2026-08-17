İngiltere Başbakanı Burnham'ı mesajla kandırdılar

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ı taklit eden bir kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı. Burnham'ın daha sonra iletişim kurduğu kişinin gerçek Wiles olmadığından şüphelendiği bildirildi.

TRUMP'IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜ TAKLİT ETTİ

Politico'nun 4 yetkiliye dayandırdığı haberine göre Burnham, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles gibi davranan bir kişiyle iletişim kurdu.

İngiltere Başbakanı'nın, bir süre sonra mesajlaştığı kişinin gerçek Wiles olmadığından şüphelendiği aktarıldı.

Burnham ile Wiles'ı taklit eden kişi arasındaki mesajların içeriği ve ne zaman gönderildiği ise açıklanmadı.

"MESAJLARIN HİÇBİR ÖNEMİ YOKTU"

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Politico'nun haberine ilişkin açıklamasında, "Ulusal güvenlik meseleleri hakkında yorum yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynaklar, Burnham'ın Başbakanlık Ofisine girdikten sonra söz konusu kişiyle "birkaç mesaj" alışverişinde bulunduğunu belirtti. Mesajların "hiçbir önem taşımadığını" ifade eden kaynaklar, durumun şüpheli olduğunun anlaşılmasının ardından mesajların derhal ilgili makamlara bildirildiğini aktardı.

İNGİLTERE, KONUYU BEYAZ SARAY'A İLETTİ

İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği, olaydan duyulan endişe nedeniyle konuyu Beyaz Saray'a iletti.

Beyaz Saray ise iddialar hakkında yorum yapmadı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Beyaz Saray ve FBI, geçen yıl senatörler, valiler ve ABD'li iş insanlarının Trump'ın Özel Kalem Müdürü Susie Wiles olduğunu iddia eden bir kişiden mesaj ve telefon almasının ardından soruşturma başlatmıştı.

Son olayın da bu önceki vakayla benzerlik taşıması dikkat çekti.