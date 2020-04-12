İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ilgili flaş gelişme

Küresel tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.



İngiltere Başbakanlığı tarafından daha önce durumunun iyiye gittiğini belirtilen Boris Johnson, bugün hastaneden taburcu edildi. Tedavi gördüğü St. Thomas hastanesi çalışanlarına teşekkür eden Johnson ile ilgili Başbakanlıktan verilen bilgiye göre ise doktorların tavsiyesi üzerine Başbakan Johnson hemen işe dönmeyecek.