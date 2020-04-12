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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ilgili flaş gelişme

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ilgili flaş gelişme
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi 

Küresel tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

İngiltere Başbakanlığı tarafından daha önce durumunun iyiye gittiğini belirtilen Boris Johnson, bugün hastaneden taburcu edildi. Tedavi gördüğü St. Thomas hastanesi çalışanlarına teşekkür eden Johnson ile ilgili Başbakanlıktan verilen bilgiye göre ise doktorların tavsiyesi üzerine Başbakan Johnson hemen işe dönmeyecek.

Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
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