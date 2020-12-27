İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Noel hediyesi

İngiltere’nin North Yorkshire kentinde bir huzur evinde yaşayan Parkinson hastası Betty Boyes’a Noel kutlaması, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 8 aylık oğlu Wilfred Johnson’dan geldi.



Başbakan Johnson'un oğlu tarafından çizilen ren geyiği resmi Noel hediyesi olarak Parkinson hastası Betty Boyes’a gönderildi.



8 aylık Wilfred Johnson'un resim yeteneğine dikkat çekilirken, uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalışan Betty Boyes aldığı hediye karşısında son derece mutlu olduğunu ifade ederek, "Boynuzların Wilfred'in elinden olduğunu söyleyebilirim. Ren geyiğinin suratını Boris mi yaptı sizce?" dedi.













