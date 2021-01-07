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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 00:20 | Son Güncelleme:

İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'dan ABD'deki olaylara ilişkin açıklama geldi

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İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'dan ABD'deki olaylara ilişkin açıklama geldi
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devrinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Johnson, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kongredeki olayları "utanç verici" olarak nitelendiren Johnson, ABD'nin dünya çapında demokrasiyi savunduğunu kaydederek, "İktidarın şimdi düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip." ifadesini kullandı.

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