İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 535 sterlinlik borcunu ödemedi

İngiliz basınına göre, yaklaşık 6 bin 350 TL'ye karşılık gelen borca ilişkin hüküm, karar veri tabanına 26 Ekim 2020'de eklendi.



Borcun alacaklısı ve niteliği henüz bilinmezken, BBC'ye konuşan bir Başbakanlık yetkilisi, karara ilişkin "hiçbir dayanağı olmayan tamamen temelsiz bir iddia" değerlendirmesinde bulundu.



Yetkili, konunun mahkemeye nasıl taşındığını araştırdıklarını ve kayıttan düşürülmesi için harekete geçtiklerini söyledi.



İngiltere'de mahkemeler, kişilerin borçlu oldukları parayı geri ödemediğine dair karar alabiliyor.



Hükümetin resmi sitesinde borcun ödenmemesi durumunda "bir icra memurunun kişinin evini ziyaret edebileceği" uyarısında bulunuluyor.



Sitede karara rağmen borcun ödemesinin gecikmesi halinde ise kişinin yeniden mahkemeye başvurabileceği ve borçlunun başka masraflar ödemesi gerekebileceği ifade ediliyor.



Bankalar ve kredi şirketleri de bu bilgileri kredi verme aşamasında kullanabiliyor.

DAİRE TADİLATI VE YURT DIŞI TATİLİ NEDENİYLE SORUŞTURULUYOR



Karara ilişkin haberler, Johnson'ın Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilatı, bir yurt dışı seyahatinin ücretini kimin ödediği ve bu konuda parlamentonun doğru bilgilendirilip bilgilendirilmeği konusundaki tartışmaların ardından geldi.



Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, tadilatın, Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla yapıldığını belirterek, "etik dışı, aptalca, muhtemelen yasa dışı" iddiasında bulunmuştu.



Seçim Komisyonu da 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki dairenin tadilatının finansmanına yönelik "bir suçun meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenmek için makul gerekçeler bulunduğuna" dikkat çekilerek soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.



Ayrıca 10 Mayıs'ta Parlamento Standartlar Komiseri Kathryn Stone, Johnson'ın, partneri Carrie Symonds ile 26 Aralık 2019-5 Ocak 2020 tarihleri ??arasında Karayipler'deki tatilinin ücretinin kimin ödediğine dair parlamentoyu doğru bilgilendirip bilgilendirilmediği konusunda soruşturulduğunu açıklamıştı.

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