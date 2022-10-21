İngiltere başbakanı baskılara dayanamadı, 45 günde istifa etti

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İNGİLTERE’de Boris Johnson’ın istifasının ardından Muhafazakâr Parti (MP) ve ülkenin yeni lideri olarak seçilen Liz Truss, görevde yalnızca 45 gün kalabildi. Maliye politikalarındaki U dönüşü ve kabinede yaşanan çatırdamaların ardından görevde kalması zor görülen Truss, dün istifasını açıkladı. Parti liderliğini belirleme konusundaki yetkili kurul yeni liderin 28 Ekim Cuma gününe kadar seçilmesinin ve 31 Ekim’de göreve gelmesinin planlandığını açıkladı.

RUSYA LİDERİ PUTİN’İ SUÇLADI

Konuşmasında, “Büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldim” diyen Truss, “Putin’in yasadışı savaşı tüm kıtamızın güvenliğini tehdit ediyor ve ülkemiz düşük ekonomik büyüme nedeniyle uzun zamandır geri kaldı” ifadelerini kullandı. Partisi tarafından bu durumu değiştirmek için seçildiğini vurgulayan Truss, “Ancak mevcut duruma bakınca MP tarafından gerçekleştirmek üzere seçildiğim bu görevi yerine getiremeyeceğimi görüyorum” diyen Truss, Kral 3’üncü Charles’la da görüştüğünü ve MP liderliğinden istifa ettiğini açıkladı.

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EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞTİ

5 Eylül’de eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’a karşı verdiği yarışta Muhafazakâr Parti milletvekilleri tarafından seçilen ve 6 Eylül’de başbakan olarak atanan Truss, 45 günle İNGİLTERE tarihinde en kısa süre görevde kalan başbakan oldu. Hükümetin geçen ay açıkladığı maliye politikalarının piyasalara olan olumsuz etkisi ve bu politikadan kısa sürede vazgeçilmesi, Truss’ın otoritesinin sarsılmasına neden olmuştu. Geçen cuma Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’i görevden alarak yerine Jeremy Hunt’ı getirmişti. Hunt, enflasyonun yüzde 10’un üzerine çıktığı bir dönemde vergi indirimlerini geri aldığını açıklayarak Truss’ın politikalarından U dönüşü yapmıştı.

ÖNCE BAKANI İSTİFA ETTİ

Önceki gün İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın istifa etmesi ve devamında yaşanan tartışmalar Truss’ın istifasına giden süreyi kısalttı. İstifa gerekçesi olarak kişisel e-posta adresinden resmi belge göndermiş olmasını gösteren Braverman, istifa mektubunda Truss’ı eleştiren ifadeler kullanmıştı.

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YERİNE KİM GELECEK

Muhalefet sıralarından Muhafazakârların yeni bir başbakan belirlemesi yerine ülkenin erken seçime gitmesi gerektiği çağrıları yükselse de Truss’ın halefinin belirlenmesi için çalışmalar başladı. Geçen yaz yürütülen yarışta ikinci sırada gelen eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve üçüncü olan Avam Kamarası lideri Penny Mordaunt öne çıkan isimler. Truss’la olan yarışında en çok ekonomi politikaları konusunda öne çıkan Sunak’ın, mevcut ekonomik krizde sığınılacak güvenli bir liman olarak tercih edilebileceği belirtiliyor. Temmuzda başbakanlıktan istifa eden Boris Johnson’ın yanı sıra önceki gün istifa eden Suealla Braverman’ın ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın da adları geçiyor. Başbakanlık koltuğu için en fazla 3 aday yarışabilecek.

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Bilgi notu: Liz Truss’ın göreve gelmesinden birkaç gün sonra 70 yıldır iktidarda olan Kraliçe 2’nci Elizabeth vefat etmiş, yerine oğlu Kral 3’üncü Charles olarak tahta geçmişti.