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İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab istifa etti

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#Dominic Raab#İngiltere#İstifa
İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 13:23

Birlikte çalıştığı kişilere zorbalık yaptığı ve kötü davrandığı iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab istifa etti. Raab'la ilgili rapor Başbakan Rishi Sunak'a sunulmuştu.

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Dominic Raab, istifa mektubunda hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili eleştirel bir dil kullanarak, "Bu soruşturma zorbalık eşiğini o kadar aşağıya çekti ki, çok tehlikeli bir emsal oluşturdu. Bu, bakanlar hakkında sahte şikayetler getirilmesini teşvik edecek" diye konuştu.

Raab, kabinede görev yapanların çalışma arkadaşlarına "İngiltere halkı adına" net ve eleştirel yorumlar yapma hakkı bulunması gerektiğini aksi halde demokratik ve anayasal sorumluluklarını yerine getirmemiş olacaklarını savundu.

Rapor henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ve raporu inceleyen Başbakan Sunak da henüz bir açıklama yapmadı.

ZORBALIK ŞİKAYETLERİ İNCELENİYORDU

Raab hakkında, birlikte çalıştığı çok sayıda memur tarafından getirilen zorbalık şikayetlerini tecrübeli savcı Adam Tolley inceliyordu.

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Başbakan Sunak, Tolley'den, Raab hakkında en az 24 kişi tarafından getirilmiş olan 8 resmi şikayeti incelemesini istemişti.

Bu suçlamalar Raab'ın geçtiğimiz yıllarda Muhafazakar Parti'nin kurduğu hükümetlerde farklı kabinelerde üstlendiği Adalet, Dışişleri ve Brexit bakanlıkları sırasında yaşandığı iddia edilen bazı olayları kapsıyordu.

Soruşturmada taraf olmayan bazı çalışma arkadaşları da Raab'ın "çok kırıcı" olabildiğini ve bazı çalışanları ağlattığını söylemişlerdi.

Soruşturmada onlarca kişinin ifadesi alınmış, Raab da dinlenmişti.

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#Dominic Raab#İngiltere#İstifa

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