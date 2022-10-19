İngiltere akılalmaz okul skandalını konuşuyor… Bölüm başkanı öğretmen öğrencisine öyle bir şey dedi ki…

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O'Hara, ‘Kötü bir çalışma ortamı’ nedeniyle ayrıldığını iddia ederek Ekim 2020'de istifasını yazılı olarak bildirmişti. Oysa öğretmen hakkında 'düzensiz davranışları' hakkında endişeler o zamana kadar zaten çoktan dile getirilmişti.

2015’te göreve başlayan öğretmen 2018 yılında İngilizce bölümün başına geçmişti.

Bayan O'Hara, Sophocles tarafından kaleme alınan antik Yunan trajedisi Antigone'yi derste anlatmaya karar verdi. Günümüzde bile sahnelenmeye devam eden oyunda karakterlerden sadece biri değil birkaçı intihar ediyor.

Oldukça karamsar ve karanlık bir atmosferi olan oyun antik Yunan trajedisinin temel taşlarından biri ve birçok lise ve üniversitede ders konusu olmaya devam ediyor.

Ünlü okulun eğitim ücretleri oldukça pahalı

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OYUN, BİRÇOK OKULDA MÜFREDATTA YER ALIYOR

Normal koşullarda Katie O'Hara’nın bu oyunu dersinde anlatmasında bir tuhaflık yok elbette. Ancak 2019 yılının sonlarında yaşanan ve Windermere’i sarsan korkunç bir olay bu durumu değiştirdi…

3 ila 18 yaş arası çocuklar için bir yatılı ve gündüzlü okul olan Windermere Okulu o günlerde, Pierre DaCosta Noble ve Fionnuala Ryan adlı iki öğrencinin intiharlarından 'derin' şekilde etkilenmişti.

Yürütülen soruşturmada, bir yatılı öğrenci olan Pierre'in zorbalık kurbanı olduğunu ve sınıf arkadaşlarının yastığına ve botlarından birinin içine dışkı bulaşmasından sonra Kasım 2019'da intihar ettiği duyuruldu.

Pierre’in cesede iki son sınıf öğrencisi tarafından bulundu.

ÜST ÜSTE YAŞANAN İNTİHARLAR!

Pierre, arkadaşı Fionnuala'ya yaşadığı bu korkunç zorbalık hakkında bilgi vermişti. Fionnuala, sınıf arkadaşının intiharından ciddi şekilde etkilendi.

Haftalar sonra, okulun 'parlayan yıldızlarından' biri olarak tanımlanan kız öğrenci de evinde ölü bulundu.

Mahkeme kayıtlarına göre, o zamanki başöğretmen Ian Lavender tarafından Katie O'Hara’ya 'tamamen başka bir kitap' seçmesi talimatı verildi.

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Ian Lavender ona şunları söylemişti:

“Açık nedenlerden dolayı, bu akademik yılın geri kalanında herhangi bir yaş grubunda çalışılan hiçbir metin intihar veya ölüm şekillerinden bahsetmemelidir.” Bir kaleyi andıran okulda çok sayıda yatılı öğrenci bulunuyor

OKULUN UYARISINA KULAK ASMADI

Buna rağmen, Bayan O'Hara planına devam edip metni öğretmek niyetindeydi ve öğretmenlerden oluşan panele, bir yığın Antigone kitabının öğrencilere gönderilmeye çoktan hazır olduğunu söyledi.

Bununla da yetinmeyen O'Hara, Pakistanlı yazar Mohsin Hamid'in 2007 tarihli The Reluctant Fundamentalist adlı romanı üzerine bir derste, öğrencilere intihar tartışmalarının yer aldığı bir sayfayı yırtmalarını söyledi. Durum bir kız öğrenciyi o kadar üzdü ki kız sınıftan ayrıldı.

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intihar olaylarından sonra okulun bilgisayar sistemine bir özellik eklenmişti ve çocukların yaptıkları aramalar, girdikleri siteler gözlemleniyor ve herhangi bir tedirginlik verici durum öğretmenlere bildiriliyordu.

ÖĞRENCİSİNE SÖYLEDİĞİ ŞEYE KİMSE İNANAMADI

Bir öğrencinin Star Wars’la ilgi internet aramaları uyarı sistemini tetikleyip alarma geçirince Bayan O'Hara, İngilizce öğretmeni Elizabeth Loughlin’in ders verdiği sınıfa bir anda daldı.

Sınıfın sessizliğinde çocuğa iyi olup olmadığını sordu ve ona “Öleceğinden endişelendik”. Kadının sözleri öğretmenin ve öğrencilerin kulaklarında çınlamıştı…

Bu olayın ardından okul müdürü Bayan Loughlin'e gönderdiği bir e-postada şunları söyledi:

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“Benim beklentim, Bayan O'Hara’nın pazartesi günü okula gelmiyor olması. Eğer yaparsa, onu evine geri gönderirim.”

Haksız bir şekilde işten çıkarıldığını iddia eden Bayan O'Hara'ya göre, yaklaşan Uluslararası Bakalorya sınavlarına yönelik yaklaşımları hakkında endişelerini dile getirdikten sonra toplantılarda kendisine diğer öğretmenler tarafından kötü davranılmıştı. Sophocles'in Antigone oyunundan bir sahne çizgilere böyle yansımış



OKULA DAVA AÇTI

Ayrıca davet edildiği bir disiplin soruşturması toplantısına itiraz etti ve Bayan Loughlin'in fakülte başkanı rolüne geçebilmesi için ayrılması için ona baskı yapmaya çalıştığını iddia etti.

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Katie O'Hara okula dava açtı ve Ocak 2020'den Nisan 2021'de işten ayrılana kadar hastalık iznine ayrıldı.

Şikayetleri okul tarafından reddedildikten sonra, Bayan O'Hara, okula olan güveni ve güveninin tamamen erozyona uğradığını söylemesine neden olan bir temyiz başvurusunda bulundu ve bu da reddedildi.

Bayan O'Hara'nın Windermere Educational Trust ve meslektaşlarına karşı tüm iddiaları, mahkeme tarafından reddedildi ve mahkeme, okulun yasadışı bir şekilde ayrımcılık yapmadığına veya kendisi için makul ayarlamalar yapma görevinde başarısız olmadığına karar verdi.