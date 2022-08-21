Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya liderleri telefonda Ukrayna’daki nükleer tesislerin güvenliğini ele aldı

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#ABD#Fransa
İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya liderleri telefonda Ukrayna’daki nükleer tesislerin güvenliğini ele aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 22:07

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna’daki nükleer tesislerin güvenliğini ve 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarını ele aldı.

Haberin Devamı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonda görüştükleri ve çeşitli uluslararası konuları ele aldıkları aktarıldı. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson, Macron, Biden ve Scholz’un Rusya'nın işgali karşısında Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlı bağlılıklarının altını çizdikleri aktarıldı.

Liderlerin Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğini ele aldıkları aktarılan açıklamada, liderlerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) ziyaret etmesine yönelik ilişkin son tartışmaları memnuniyetle karşıladıkları ifade edildi.

LİDERLER, İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINI DA ELE ALDI

Beyaz Saray tarafından liderlerin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise, liderlerin 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarını ele aldıkları aktarılarak, liderlerin İran'ın nükleer programı konusunda devam eden müzakereleri, Orta Doğu bölgesindeki ortaklara desteğin güçlendirilmesi ve İran'ın istikrarsızlaştırıcı bölgesel faaliyetlerini caydırmak ve kısıtlamak için ortak çabaları ele aldıkları ifade edildi. Beyaz Saray, liderlerin Orta Doğu konusunda yaptıkları görüşme konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.

Gözden Kaçmasın

Frenim patladı, duramadım... Mardinde kaza yapan şoförün ifadesine CNN TÜRK ulaştı'Frenim patladı, duramadım...' Mardin'de kaza yapan şoförün ifadesine CNN TÜRK ulaştıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#ABD#Fransa

BAKMADAN GEÇME!

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack
Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma

BAKMADAN GEÇME!

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack
Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma