İngiltere-AB aşı kavgası

Koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için ilaç firmalarına 2.7 milyar Euro mali kaynak sağlayan ve yaptığı anlaşmalarla 2.3 milyar doz almayı garantileyen Avrupa Birliği’nin yaşanan aksamalar nedeniyle elinin boş kalması ilaç şirketleriyle ciddi gerginliğe neden oldu. Yaptığı yatırımlara ve imzaladığı sözleşmelere rağmen aşı gelmediği için aşılama sürecinin sekteye uğramasının yarattığı baskıyla karşı karşıya kalan AB Komisyonu, bir yandan ilaç şirketlerini sert şekilde uyarırken diğer yandan yeni bir mekanizmayı devreye sokma kararı aldı. Buna göre AB’de COVID-19 aşısı üreten şirketler, üçüncü ülkelere bu ürünü ihraç etmeden önce Brüksel’e bilgi vermek zorunda kalacak.

AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ

AB Komisyonu’nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, kararın gerekçesini “AB’den yapılan aşı ihracatında netlik ve tam şeffaflık istiyoruz” sözleriyle açıkladı. AB’nin kısıtlayıcı karar alması aşıya erişim konusunda verilen mücadelenin boyutunu bir kez daha gözler önüne sererken, aşı milliyetçiliği tartışmalarını da alevlendirdi. Brüksel’in bu yaklaşımı, AB’nin istemesi halinde üçüncü ülkelere aşı gönderilmesini bloke edilebileceğine yönelik yorumları yoğunlaştırdı. AB Komisyonu ise durumun ‘blokaj değil önceden haberdar olmak’ olduğu tezini işliyor.

LONDRA’DAN TEPKİ

AB’nin adımına en sert tepki İngiltere’den geldi. İngiltere Aşı Bakanı Nadhim Zahawi, AB’yi aşı milliyetçiliği yapmakla suçladı. Zahawi, “Aşı milliyetçiliği doğru bir yol değil. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz” dedi. Başbakan Boris

Johnson da, AB’den ülkesine yönelik “aşı satışında kısıtlama görmek istemediğini” söyledi.

KESİNTİ AVRUPA’YA

Pfizer/BioNTech’in aşı teslimatlarında geçici olarak kısıntıya gitmesi sonrası İngiliz-İsveç ortaklığı AstraZeneca’nın da ilk çeyrek için taahhüt ettiği sayıda yüzde 50 kesinti yaşanabileceğini açıklaması, ancak İngiltere’ye yönelik sayıların bu durumdan etkilenmeyeceğinin ortaya çıkması şirketlerle iplerin gerilmesine neden oldu. AstraZeneca’nın aşısı henüz Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) onay almadı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, önceki gün aşı dağıtımına katıldı.

İNGİLTERE’DE ÖLÜMLER 100 BİNİ GEÇTİ, JOHNSON ‘SORUMLULUK BENİM’ DEDİ

Birleşik Krallık koronavirüs salgınında can kayıplarının 100 bini aştığı ilk Avrupa ülkesi oldu. Sadece dün 1631 ölüm kaydedildi. Salgının seyrine ilişkin dün açıklamalarda bulunan Başbakan Boris Johnson, “Kaybettiğimiz her can için çok üzgünüm. Başbakan olarak hükümetin yaptığı her şey için tüm sorumluluğu alıyorum. Gerçekten yapabileceğiz her şeyi yaptık ve kayıpları azaltmak için yapabileceklerimizi yapmaya devam ediyoruz” dedi. Johnson salgının İngiltere için “çok, çok zor bir kriz” olduğunu da söyledi. ABD, Brezilya, Hindistan ve Meksika 100 binden fazla ölüm görülen diğer ülkeler oldu.