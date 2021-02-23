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Dünya
Haber Giriş: 23.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İngiltere 4 aşamada normalleşecek

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İngiltere 4 aşamada normalleşecek
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İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, hükümetin COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik dört adımlı yol haritasını açıkladı.

Johnson, normalleşmede “tarihlerin değil verilerin baz alınacağını” söyledi. Plana göre, ilk olarak 8 Mart’ta okullar açılacak. Bunu nisanda küçük ticari işletmelerin faaliyetlerine dönmesi, mayısta açık havada toplu etkinliklere müsaade edilmesi izleyecek. 21 Haziran’da dördüncü ve son aşamaya geçilecek: Gece kulüpleri açılacak, tüm kısıtlamalar kaldırılacak. İngiltere, koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunun hızla yayılması üzerine 4 Ocak’ta tam kapanmaya gitmişti.

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