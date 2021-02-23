İngiltere 4 aşamada normalleşecek

Johnson, normalleşmede “tarihlerin değil verilerin baz alınacağını” söyledi. Plana göre, ilk olarak 8 Mart’ta okullar açılacak. Bunu nisanda küçük ticari işletmelerin faaliyetlerine dönmesi, mayısta açık havada toplu etkinliklere müsaade edilmesi izleyecek. 21 Haziran’da dördüncü ve son aşamaya geçilecek: Gece kulüpleri açılacak, tüm kısıtlamalar kaldırılacak. İngiltere, koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunun hızla yayılması üzerine 4 Ocak’ta tam kapanmaya gitmişti.