İngiltere 3. kez kapandı

COVID-19’un ilk çıktığı zamana oranla hastanelerin çok daha fazla baskı altında olduğunu vurgulayan Başbakan Boris Johnson, hızla yayılan COVID-19 türünü kontrol altına almak ve ülkede aşılamanın yaygınlaşmasına yardımcı olmak için yeniden karantinaya gitme kararı aldıklarını duyurdu.

Üçüncü kez karantina ilan edilen ülkede gıda alışverişi, evden çalışılamaması durumunda işe gitmek, tıbbi yardım almak ve egzersiz gibi temel ihtiyaçlar haricinde dışarıya çıkmak yasak. İlk ve orta dereceli okulların 5 Ocak’tan itibaren uzaktan eğitime geçeceği ve ulusal çaptaki sınavların da erteleneceğini bildirdi. Karantinanın şubat ayı ortasına kadar devam edeceğini belirten Başbakan Johnson, bu tarihe kadar bakımevlerinde kalanlar, 70 yaş üzerindekiler, sağlık ve bakım hizmeti çalışanları ve ciddi derecede hastalığı olanların aşılanacağını duyurdu.

Mevcut önlemler kapsamında ülkenin yaklaşık yüzde 75’inde restoran, bar ve temel ürünlerin satılmadığı tüm ticarethaneler kapatıldı. Ülkede, günlük vakalar 60 bini geçerken can kayıpları da 1000’e yaklaşmış durumda.