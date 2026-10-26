İngiltere 2030’a hazırlanıyor

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The Telegraph gazetesinde yayımlanan yazısında Streeting, İngiltere’nin müttefikleriyle birlikte savaşı kazanabilecek kapasiteye ulaşması için yaklaşık bin günü bulunduğunu belirterek düşman ülkelerin 2030’a kadar askeri güçleri ve savaş ekonomileri sayesinde İngiltere’ye saldırabilecek konuma gelebileceği uyarısında bulundu.

ASKERİ KAPASİTE GÜÇLENMELİ

Bu tehdidi önlemek için savunma kapasitesinin artırılması gerektiğini vurgulayan İngiliz bakan, hükümetin Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana savunma harcamalarında en büyük ve sürekli artışı gerçekleştirdiğini ifade ederek NATO’nun savunma harcamalarına ilişkin hedefini karşılayacaklarını söyledi. Streeting, savaş hazırlığının yalnızca harcama hedefleriyle sınırlı olmadığını, ülkenin olası bir saldırıya karşı askeri kapasitesini ve dayanıklılığını da güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Hükümet, olası siber saldırılar ve güvenlik tehditlerine karşı “Hazırlıklı Ol” kampanyası kapsamında vatandaşlara en az üç günlük gıda ve su stoğu bulundurmalarını tavsiye etmişti.