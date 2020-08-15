İngiltere, 2 ayrı koronavirüs aşı adayından 90 milyon doz satın alacak

ABD’li iki ayrı ilaç firması, İngiltere’nin toplamda 90 milyon dozluk aşı adayı satın alacağını duyurdu.

Bu iki anlaşmayla birlikte İngiltere’nin, koronavirüs aşısı için anlaşma yaptığı firmaların sayısı 6 olurken garanti ettiği doz miktarı 362 milyon olarak açıklandı.

Johnson & Johnson sahip olduğu Janssen Pharmaceutica firması ‘Ad26.COV2.S’ adlı aşı adayından İngiltere’nin ilk etapta 30 milyon doz, daha sonra ise ek bir anlaşmayla 22 milyon doz daha almasının mümkün olduğunu açıkladı.

Novavax firması ise geliştirdiği ‘NVX-CoV2373’ adlı aşı adayından İngiltere’nin 60 milyon dozunu satın alacağını ifade etti.