İngilizlerin iddiası: Ruslar Kursk yemini yutmadı... Ukrayna'nın yarısı düşebilir

Haberin Devamı

Ukrayna Ordusu'nun Rusya'nın Kursk bölgesini işgali dünyanın dikkatini bu noktaya çekmiş durumda. Basın Ukrayna'nın Rusya içinde ne kadar ilerleyebileceğini Rusya'nın bu saldırıya karşılık verip veremeyeceğini merak ediyor.

THE ECONOMIST: RUSLAR KUSRK YEMİNİ YUTMADI

Ukraynalıların bu hamlesinin amacı, Ukrayna'nın doğusu olan Donbass bölgesinde Rusların ilerleyişini durdurmak ve dikkati buraya doğru çekmek olarak değerlendiriliyor. Ancak İngiliz The Economist'in haberine göre Ruslar Kursk yemini yutmamışa benziyor. Ukraynalılar işlerin iyi gitmediği Donbass'tan Rusların birliklerini Kursk'a kaydırmasını umuyordu. Ancak son gelen haberlere göre Rus Ordusu Donbass'daki güçlerine dokunmadı. Hatta Ruslar, Ukrayna'nın ortasına ilerlemek için stratejik bir öneme sahip olan Provorsk şehrine ulaşmak üzere.

Haberin Devamı

RUSLAR PROVORSK'A ULAŞTI... YEREL HALK TAHLİYE EDİLİYOR

Donetsk şehrinin kuzey doğusunda bulunan Provorsk, 60 bin nüfusa sahip. Savaşın başından bu yana önemli bir olayın yaşanmadığı şehir son bir aydır tehdit altında. Habere göre Ukrayna Ordusu, sivilleri batıya doğru tahliye etmeye başladı. Şehirdeki süper marketler kapanmış durumda. Bankalar ve devlet dairelerin önünde de tahliye öncesi son işlerini halletmek isteyen yerel halk uzun kuyruklar oluşturdu.

Yerel halk Provorsk'tan trenlerle tahliye ediliyor.

PROVORSK'UN DÜŞMESİ İLE İKİ BÜYÜK UKRAYNA ŞEHRİ TEHDİT ALTINDA

Yerel kaynaklara göre Ukrayna Ordusu'nun şubat ayında Avdiika'dan çekilmesi ve Ocheretyne kentine yaptığı başarısız harekat, Provorsk'un kuşatılmasına zemin hazırladı. Donetsk Bölgesi'nde Bakhmut ve Niv-York gibi kasabaları ele geçiren Rus Ordusu da stratejik bir noktada bulunan Provorsk kentinin güney kesimlerine ulaştı. Ruslar bu kenti Ukrayna'nın orta kesimlerine yapmayı planladıkları harekat için bir sıçrama tahtası olarak görüyor. Zira Ruslar buradan 180 km ötede bulunan bir milyon nüfuslu Dnipro şehrine ve 200 km ötedeki 750 bin nüfuslu Zaporijya şehirlerine ulaşabilir. Ukrayna'nın sanayisinin de bulunduğu bu iki büyük kenti ülkeyi ikiye bölen Dinyeper nehrinin kenarında bulunuyor. Bu iki şehrin kuşatılması Rus Ordusu'nun Ukrayna'nın yarısına kadar ulaşması anlamına geliyor.

Haberin Devamı

ULKRAYNALI ASKER: RUSLAR SAYICA ÜSTÜN

Peki Ruslar Provorsk'a kadar nasıl ilerledi? Economist'e konuşan "Dublin" isimli bir Ukrayna askeri cephedeki sorunlardan bahsediyor. Rusların sayıca üstün olmasına dem vuran Dublin, bölgeyi savunan Ukraynalıların Rusların sadece 4'te 1'i kadar olduğunu ifade ediyor. Personel eksikliği yüzünden aylarca aynı cephede savaşan askerleri olduğunu ifade eden Dublin "İki askerim uykusuzluktan ve yorgunluktan felç geçirdi" diye ifade ediyor. Ayrıca Rusların elindeki fazla sayıdaki top mermisi ile kayan mermi olarak adlandırılan kamikaze İHA ve vurulması zor hipersonik füzeler de Ukraynalıların işlerini zorlaştırıyor.

Haberin Devamı

Rus topçusu Provorsk'a ulaştı.

DONBASS'TAKİ BİRLİKLERE DOKUNULMADI

Bunun yanında Kursk'ta kazanılan başarıların Ukraynalı askerlerin moralini yükselttiğini ifade eden Dublin, Rusların Donbass bölgesinden asker çekip Kursk'a göndermelerini beklediklerini ancak Rus Ordusu'nun bu bölgedeki birliklerine dokunmamaları nedeniyle hayal kırıklığına da uğradıklarını ifade ediyor. Bilindiği üzere Rus Ordusu Kursk'taki Ukrayna ilerleyişini durdurmak için Harkov ve Zaporijya Oblastı'ndaki seçkin birliklerini Kursk'a sevk etmiş, Donbass'taki birliklerini kaydırmamıştı.

PUTİN: BENİ SUÇLAMAYIN

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kursk'taki başarısızlığı "beni suçlamayın" diyerek üzerinden attığı ve yerel güvenlik güçlerini sorumlu tuttuğu iddia ediliyor. Politico'nun haberine göre aralarında Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinin valilerinin de bulunduğu Rus siyasetçilerin katıldığı bir toplantıda video konferans yoluyla konuşan Putin, Kursk'ta ortaya çıkan güvenlik sorunlarının güvenlik güçlerinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. New York Times'da yer alan bir haberde ise ünlü Rus Generali Alexander Lapin'in aldığı yanlış kararların da Kursk'taki başarısızlıkta rol oynadığı iddia edilmişti.

Haberin Devamı

Ukraynalı askerler Ruslardan sayıca az olduklarını belirtiyor.