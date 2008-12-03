İngilizler Obama'nın büyükbabasına işkence etmiş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Barcelona ile anlaşan Xaviden Al Sadda duygusal vedaBarcelona ile anlaşan Xavi'den Al Sadd'a duygusal veda!#Barcelona
Kritik veri açıklandı İşte altında ilk tepkiKritik veri açıklandı! İşte altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

İngilizler Obama'nın büyükbabasına işkence etmiş

ABD başkanı seçilen Barack Obama'nın büyükbabasına, Kenya'daki bağımsızlık mücadelesi sırasında İngilizlerin işkence ettiği bildirildi.

İngiliz Times gazetesinin, Obama'nın Kenya'daki akrabalarının açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Obama'nın baba tarafından büyükbabası olan Hüseyin Onyango Obama'nın, İngiliz ordusuna aşçılık yaptığı sırada Kenya'daki bağımsızlık hareketine katıldığı, 1949 yılında tutuklanarak, yüksek güvenlikli bir cezaevinde iki yıl hapsedildiği belirtildi.

Haberde, büyükbaba Obama'nın, bu cezaevinde bağımsızlık direnişiyle ilgili bilgi vermesi için işkenceye maruz kaldığı kaydedilirken, Hüseyin Onyango'nun, Barack Obama'nın "Büyükanne Sarah" dediği 87 yaşındaki 3. karısı Sarah Onyango, "Beyaz askerler Afrikalı gardiyanlara, onu, itiraf edene kadar her sabah ve akşam kırbaçlamaları emrini vermişler" dedi.

Sarah Onyango, bu dönemde "beyaz askerlerin" devrimci faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenilen mahkumları "disipline etmek" için iki-üç günde bir cezeavini ziyaret ettiğini ifade ederek, bu ziyaretler sırasında eşinin, askerlerin bazen kendisinin testislerini metal bir aletle sıktıklarını, tırnaklarına ve kaba etlerine iğne batırdıklarını, ellerini-ayaklarını bir arada bağladıklarını söylediğini kaydetti.

İşkencelerin, büyükbaba Obama üzerinde kötü etki bıraktığını ve katı bir İngiliz karşıtına dönüştürdüğünü belirten Sarah Onyango, "O zaman, İngilizlerin aslında dost değil, düşman olduğunu anladık" diye konuştu.

Sarah Onyango, İkinci Dünya Savaşı sırasında Burma'da İngiliz ordusuna aşçılık yapan Hüseyin Onyango Obama'nın, ülkesine döndükten sonra her gazi gibi sömürge yönetiminden daha fazla özgürlük kazanma hayalini kurduğunu, kendisi Kenya'nın batısındaki Luo kabilesinin üyesi olmasına rağmen, Kikuyu Merkezi Birliği'ne sempati duyduğunu kaydetti.

Büyükbaba Obama'nın, İngiliz askerleri ve sömürgecilerin, Afrikalılara, özellikle o dönemde beyaz sömürgecileri öldürme sözü dahil olmak üzere gizli yeminler ettiklerine inanılan Kikuyu Merkezi Birliği üyelerine muamele biçiminden hoşlanmadığını belirten Sarah Onyango, kocasının direnişçilere bilgi verdiğini kaydetti ve "İngiliz ordusunda aşçılık görevi, daha sonra Mau Mau isyanına dönüşen gizli yemin hareketi için onu faydalı bir muhbir yaptı" diye konuştu.
Barack Obama, "Dreams from My Father" kitabında, büyükbabasının hapsedilişinden söz ediyor, ancak büyükbabasının "masum olduğunun anlaşıldığını" ve yalnızca "6 aydan fazla hapis yattığını" belirtiyor. Obama, kitapta büyükbabasının sömürge karşıtı harekete doğrudan katılmadığını da ima ediyor.

MAU MAU İSYANI

Mau Mau isyanı ya da Mau Mau direnişi, 1952 ve 1960 yılları arasında Kenyalı direnişçilerin İngiliz sömürgeci yönetimine karşı sürdürdüğü ayaklanmadır. İsyan, askeri açıdan başarısız olmasına rağmen Kenya'nın bağımsızlık sürecini hızlandırdı.

Direnişçiler kendilerini Muingi (Hareket), Muigwithania (Anlaşma), Muma wa Uiguano (Birlik Yemini) veya Kikuyu Central Association (Kikuyu Merkezi Topluluğu) olarak adlandırıyorlardı.

İngiliz kaynaklarına göre isyanda ölen sivil Kenyalıların sayısı 12 bin civarındayken, bazı tarihçiler gerçek sayının 50 bini aştığına inanıyor.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin