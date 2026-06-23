İngilizler hayran kaldı: Türkiye ve İtalya'dan bir ilk

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Türk savunma sanayiinin gözde projelerinden Bayraktar KIZILELMA, İtalyan havacılık devi Leonardo ile yürütülen ortak çalışmada dikkat çeken bir başarıya imza attı. İngiliz savunma yayını UK Defence Journal, Türkiye'de gerçekleştirilen testleri manşetine taşıyarak Baykar ve Leonardo'nun geleceğin hava savaşlarına yön verecek kritik bir eşiği geçtiğini yazdı.

ÇORLU'DA TARİHİ TEST

Mayıs ayında Baykar'ın Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen denemeler, K-SWARM projesinin simülasyon aşamasından gerçek operasyonlara geçişini simgeledi.

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İnsanlı ve insansız hava araçlarının birlikte görev yapabilmesini amaçlayan proje kapsamında Bayraktar KIZILELMA, Leonardo'nun geliştirdiği M-346 jetleriyle aynı görevde yer aldı. Testlerde iki adet M-346 platformunun yanı sıra bir Fighter Attack varyantı ve İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait T-346A takip uçağı kullanıldı.

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İngiliz basını, bu aşamanın modern hava muharebesinin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

KIZILELMA HAVADA OTONOM OLARAK JETE KATILDI

Testlerde KIZILELMA, Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen Akıllı Filo Otonomi algoritmalarını kullanarak otonom şekilde havalandı ve ardından M-346 jetine havada katılım gerçekleştirdi.

Birleşmenin ardından kontrol, insanlı uçaktaki pilotlara devredildi. İtalyan pilotlar, yeni geliştirilen aviyonik sistemler üzerinden çeşitli formasyon komutları verirken KIZILELMA bu emirlere anında yanıt verdi.

İnsansız savaş uçağı; pozisyon değişikliği, ayrılma ve yeniden birleşme manevralarını başarıyla tamamladı. Platformlar arasındaki veri alışverişi ise Leonardo'nun GCC Tactical Platformu tarafından korunan gelişmiş iletişim altyapısı üzerinden sağlandı.

NATO'NUN GELECEK VİZYONU SAHADA TEST EDİLDİ

Baykar ve Leonardo, gerçekleştirilen uçuşların insanlı-insansız ekip çalışmasının geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Bu konseptte insanlı savaş uçakları, sensör, silah veya elektronik harp sistemleri taşıyan insansız "kanat adamları" ile birlikte görev yapıyor. Görevin liderliğini ise insanlı platform üstleniyor.

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Bu yaklaşım bugün ABD Hava Kuvvetleri'nin İşbirlikçi Savaş Uçağı (CCA) programı, İngiltere'nin Tempest savaş uçağı projesi kapsamında yürütülen Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) ve Fransa-Almanya-İspanya ortaklığındaki Geleceğin Savaş Hava Sistemi (FCAS) projelerinin merkezinde yer alıyor.

İNGİLİZ BASINI: TÜRKİYE KÜRESEL REKABETTE ÖNE ÇIKIYOR

UK Defence Journal analizinde, Baykar ve Leonardo'nun ortak çalışmasının NATO ve müttefik hava kuvvetlerinin gelecekteki muharebe sistemleri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Analizde, dünyanın önde gelen askeri güçlerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarla geliştirmeye çalıştığı insanlı-insansız ekip çalışması konseptinin Türkiye tarafından sahada başarıyla test edildiği vurgulandı.

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İngiliz yayın organı, Türkiye'nin bu alandaki somut adımlarıyla küresel yarışta önemli avantaj elde ettiğini değerlendirdi.

DÜNYANIN GÖZÜ KIZILELMA'DA

Baykar'ın daha önce geliştirdiği Bayraktar TB2 ve Akıncı platformlarının uluslararası başarısına dikkat çeken İngiliz basını, şimdi dünyanın gözünün KIZILELMA projesine çevrildiğini yazdı.

Düşük radar görünürlüğüne sahip jet motorlu insansız savaş uçağı olarak tasarlanan KIZILELMA'nın kısa pistlerden operasyon yapabilmesi ve ilerleyen versiyonlarında TCG Anadolu'dan görev alabilecek olması, projeyi benzerlerinden ayıran özellikler arasında gösterildi.

Halihazırda birçok ülkenin hava kuvvetlerinde kullanılan M-346 ile gerçekleştirilen ortak uçuşların, gelecekte daha gelişmiş savaş uçaklarıyla yapılacak insanlı-insansız ekip çalışmalarının önünü açacağı belirtildi.

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TÜRK VE İTALYAN MÜHENDİSLERDEN ORTAK TEKNOLOJİ HAMLESİ

Projede kullanılan algoritmaların ve görev senaryolarının önemli bölümü Leonardo'nun Torino'daki PC2LAB laboratuvarı ile Venegono'daki M-346 Tam Görev Simülatörü'nde geliştirildi.

Baykar ise kendi tesislerinde geliştirdiği ileri seviye filo otonomi teknolojilerini insanlı-insansız ekip çalışması sistemlerine entegre ederek KIZILELMA'nın operasyonel kabiliyetlerini daha da ileri taşıdı.