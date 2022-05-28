İngiliz vekilin oğlu Ukrayna cephesinde! Rus tankını böyle imha ettiler...

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İngiltere'de Maidstone and The Weald'ı temsil eden muhafazakar milletvekili Helen Grant'ın oğlu Ben Grant gönüllü olarak katıldığı Ukrayna ordusu için savaşırken çatışma alanında görüntülendi.

ESKİ DONANMA ÜYESİ

Aralarında ABD, Kanada ve İngiltere'den askerlerin olduğu gönüllü bir ekibin içinde yer alan 30 yaşındaki Ben Grant'ın Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin eski bir üyesi olduğu belirtildi.



İngiliz vekilin oğlu Ben Grant Ukrayna savaşında görüntülendi/Twitter/Blue_Sauron

RUS TANKINI İMHA ETTİLER

Yaklaşık 40 dakika süren görüntülerin Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki 15 saatlik bir operasyon sırasında çekildiği belirtiliyor.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde ormanlık alandaki gönüllü savaşçıların, Sovyet döneminden kalma BTR tankını hedef aldığı görülüyor. Tank omuza takılan bir roketatar kullanarak hedef alınırken Ben Grant'ın 'git git git', 'şimdi ateş et' ve 'geri patlamaya dikkat et' dediği duyuluyor.

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Gönüllüler ilk vuruşta başarısız olsa da ikinci vuruşta Rus zırhlı aracını vurmayı başarıyor. Patlama anında şarapnel parçalarının uçuştuğu, sonrasında da aracın için için yandığı görülüyor.



Söz konusu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı Twitter/Blue_Sauron

YARALI ARKADAŞINI KURTARDI

The Telegraph Gazetes'nin elde ettiği diğer görüntülerde milletvekilinin oğlunun yaralı bir Britanya askerine yardım ettiği görülüyor.

Arthur ismindeki bir arkadaşına yardım eden Grant, askerin yaralı bacağına turnike ve pansuman uygulayarak ayağa kaldırmaya çalışıyor. Videoda Grant'ın "Yürümeyi denemelisin, yoksa öleceğiz, dostum." dediği duyuluyor.

Grant ve diğer gönüllüler Arthur'u sürükleyerek güvenli bir yere çekerken, yaralı askerin durumunun iyi olduğu ve şu anda Kiev'de bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.



Sosyal medya kullanıcıları Ben Grant'ı kahraman ilan etti

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"HÜKÜMETLE İLGİM YOK, KENDİM KARAR VERDİM"

3 çocuk babası Ben Grant'ın daha önce Afganistan Savaşı'nda da yer aldığı ve 5 yıldan fazla seçkin komandolar arasında görev yaptığı öğrenildi.

Ukrayna'ya gitme kararını annesine bile söylemediğini belirten Grant The Guardian Gazetesi'ne "İngiltere tarafından gönderilmedim, hükümetle hiçbir ilgim yok. Bunu kendi başıma yapmaya karar verdim" açıklamasında bulundu.

