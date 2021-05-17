İngiliz vekilden skandal sözler

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'den milletvekili Michael Fabricant, Londra'daki İsrail karşıtı göstericilere "ilkel" dedi.

Fabricant, Twitter hesabından cumartesi günü Londra'daki İsrail Büyükelçiliğinin önünde polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmanın görüntülerini paylaşarak "Bu ilkeller, Orta Doğu'da yaptıklarını Londra'ya taşımaya çalışıyorlar." diye yazdı.

Irkçılık karşıtı Hope Not Hate adlı gruptan yapılan açıklamada, "Gergin durumlar, toplumda bölünmeyi kışkırtan nefret dolu ırkçılık değil, toplulukları bir araya getirmek isteyen insanların istikrarlı liderliğini gerektirir. Muhafazakarlar, bu utanç verici yorum için Michael Fabricant'ın üyeliğini askıya almalı." ifadesine yer verildi.

British Future adlı düşünce kuruluşunun direktörü Sunder Katwala da Twitter hesabından "İngiliz Yahudilerini İsrail politikasından sorumlu tutmanın ırkçılık olduğunu bilen herkes, Michael Fabricant'ın tweetinde de ırkçılığı görebilir." paylaşımını yaptı.

İfadesi tepki çeken Fabricant'ın daha sonra mesajını sildiği görüldü.

Cumartesi günü Gazze'ye yönelik saldırıya tepki amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde yapılan gösteride polisle göstericiler çatışmıştı. Eylemciler, akşam saatlerinde elçilik önündeki barikatları aşmaya çalışmış, bunun üzerine polis göstericilere müdahalede bulunmuştu. Yaklaşık bir saat süren müdahalede 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Fabricant, sık sık düzenledikleri gösterilerde polisle çatışan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtları için aynı ifadeyi kullanmamıştı.

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