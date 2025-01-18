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İngiliz ve Almanlardan Musk’a destek yok

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#Musk#İngiltere#Alamnya
İngiliz ve Almanlardan Musk’a destek yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 07:00

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın Almanya ve İngiltere’nin iç siyasetine ilişkin son günlerde yaptığı sivri açıklamalar, Alman ve İngiliz toplumu tarafından “kabul edilemez” bulundu.

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YouGov tarafından düzenlenen anketlere göre, Almanya ve İngiltere’de toplumun çoğunluğu Musk’ın ülkelerinin siyasetini etkileme girişimlerine karşı görüş bildirdi. İngiltere’deki katılımcıların yüzde 69’u, Almanya’daki katılımcıların da yüzde 73’ü Musk’ın açıklamalarını doğru bulmazken iki ülkedeki insanların yarısından fazlası, hükümetlerinin Musk ile iyi bir ilişki kurmasının kendileri açısından önemli olmadığını ifade etti.

AŞIRI SAĞCILAR YANINDA

Ancak anket, Musk’ın Almanya’nın “tek umut kıvılcımı” olarak tanımladığı aşırı sağcı parti AfD’nin seçmenlerinden yüzde 70’inin desteğini aldığını da ortaya koydu. İngiltere’de Nigel Farage liderliğindeki göçmen karşıtı partisi Reform UK’nin destekçilerinin yüzde 47’si de Musk’ın açıklamalarına katıldıklarını belirtti. Musk, son dönemde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve iktidardaki İşçi Partisi’ni hedef alan açıklamalarda bulunarak aşırı sağcı siyasetçilere destek vermiş; Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u da sert ifadelerle eleştirerek AfD’yi övmüştü.

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#Musk#İngiltere#Alamnya

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