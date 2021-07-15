İngiliz uçak gemisinde koronavirüs kâbusu

9 destek gemisiyle İngiltere’nin denizlerdeki en büyük vurucu gücü olan filonun 3700 personelinden en az 100’ünde COVID-19 tespit edildi.

30 Haziran’da Limasol limanına yanaşan uçak gemisinden karaya çıkan mürettebatın olduğu bildirildi. Filo komutanı Amiral Steve Moorhouse, 2700 personele, rutin test zorunluluğu getirdi ve hastalanan askerlerin gemilerinde karantinaya alınması emri verdi. İngiltere Savunma Bakanlığı, olayı doğrularken filodaki tüm personelin çift aşılı olduğu ve hastalığı ayakta atlattıklarını açıkladı. İngiliz medyası ise virüsün Rum yönetiminde gece düzenlenen partilerden bulaştığını ileri sürdü. Filo, 3 hafta daha Limasol kentinde kalacak.

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