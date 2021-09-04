İngiliz tatilciler isyanda: Türkiye niye kırmızı listede

İNGİLİZ The Times için bir makale kaleme alan gazetenin seyahat yazarlarından Lucy Perrin, “Türkiye neden kırmızı listede” başlıklı yazısına, “Birleşik Krallık’tan daha az vaka sayısı olmasına rağmen İngilizlerin karantinasız Türkiye’ye gitmesi mayıs ayının başından beri yasak. Türkiye’nin kırmızı listede olmasının sebeplerinden biri artan bulaş oranı ve test sonuçlarındaki şeffaflık eksikliğiydi” sözleriyle başladı.

ABD’LİLER VE RUSLAR TÜRKİYE’YE GİTTİ

Yazının devamında Perrin, İngiltere’nin üç haftada bir yenilenen güvenli seyahat listesinden bahsederek, “8 Ağustos’taki düzenlemede Türkiye kırmızı listeden çıkarılmazken, bölgenin önde gelen ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri amber listeye alındı. Gözler, 26 Ağustos’ta ilan edilecek yeni listeye çevrildi. Ancak bu kez de beklenen olmadı ve Türkiye kırmızı listede kalmaya devam etti. İngiliz turistlerin kırmızı listedeki ülkelere gitmeleri neredeyse engellenmiş durumdayken, ABD’liler ve Ruslar, tatil için Türkiye’ye gidebildiler” dedi.

PARLAMENTOYA GELEBİLİR

“Ancak İngiliz tatilciler öfkeli” diyen Perrin, “2 Eylül itibariyle 45 binden fazla kişi Türkiye’nin güvenli ülke listesine alınması için imza topladı. 100 bin imzaya ulaşıldığı takdirde bu talep parlamentoda görüşülecek” dedi. Yazıda, Londra’daki Türkiye Büyükelçiliği’nin, bir sonraki düzenlemede Türkiye’nin listeden çıkarılmasını beklediği yönündeki açıklamasına da yer verildi. Türkiye’nin kırmızı listede kalmasına gerekçe olarak da varyantların ülkede yayılması gösterildi.

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