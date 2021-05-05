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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 05.05.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

İngiliz profesörden ilginç iddia: Kovid-19'un yeni bir belirtisi bulundu

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İngiliz profesörden ilginç iddia: Kovid-19'un yeni bir belirtisi bulundu

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, tırnaklarda ortaya çıkan bir iz kişinin daha önce Kovid-19 geçirdiğine işaret edebilir.

2019'dan beri küresel ortak gündem olmaya devam eden koronavirüs (Kovid-19) pek çok bilimsel araştırmaya konu oluyor.

Neredeyse 2 yıldır binlerce bilim insanı virüsü mercek altına alarak aklımızdaki sorulara yanıt arıyor.

Bu isimlerden birisi olan Profesör Tim Spector, kişinin Kovid-19 geçirip geçirmediğini belirlemek için yeni bir belirti belirledi.

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İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, bir kişi Kovid-19 geçirdiğinde bu tırnaklarında bir iz bırakıyor.

Spector'a göre, tırnaklarda oluşan çizgi kişinin Kovid geçmişi olduğuna işaret ediyor.

'Beau çizgileri' olarak da adlandırılan bu durum vücut enfeksiyondan kurtulduğunda ortaya çıkar.

'Beau çizgileri'nin kızamık veya kabakulak hastalıklarından sonra geliştiği daha önce saptanmıştı.

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Ancak bunun KOvid-19 ile de ortaya çıktığına dair henüz bilim dünyasını tatmin edecek büyüklükte bir çalışma bulunmuyor.

İngiliz basını Spector'ın araştırmanının bu durumu değiştirebileceğinin altını çiziyor.

Çizgilere egzama gibi cilt rahatsızlıklarının ve yetersiz beslenmenin de neden olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar tırnak şeklindeki daha radikal değişikliklerin Tiroid hastalığı, diyabet veya demir eksikliği anemisi gibi ciddi hastalıkların habercisi olabileceği konusunda uyarıyor.

 

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