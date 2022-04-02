İngiliz prense FETÖ rüşveti

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İNGİLTERE’de adı son dönemde cinsel taciz skandallarıyla anılan ve bu nedenle askeri unvanları geri alınan York Dükü Prens Andrew’ın, İngiliz pasaportu almak isteyen bir Türk’ten rüşvet aldığı iddia edildi. İngiliz Daily Telegraph (DT) gazetesinin dün manşete taşıdığı habere göre, Prens Andrew, bir dönem Goldman Sachs’ta da bankacılık yapan Selman Türk adlı şahıstan yaklaşık 1 milyon sterlinlik ödeme aldı. Kraliyeti sarsan skandal, şimdilerde kayıp olan bu para ile ilgili Yüksek Mahkeme’de dava açılması üzerine ortaya çıktı.

İNGİLİZ PASAPORTU ALMAK İSTEMİŞ

İddiaya göre, York Dükü’ne yapılan ödemeler arasında, Türk milyoner Nebahat Evyap İşbilen’in 750 bin sterlinlik (yaklaşık 14 milyon TL) ‘bağışı’ da bulunuyor. 76 yaşındaki Nebahat İşbilen, eski AK Parti milletvekili olan ve 2015 yılında FETÖ’den tutuklanan İlhan İşbilen’in eşi. Nebahat İşbilen’in, Türkiye’de hakkında açılan soruşturmadan kaçabilmek için İngiliz pasaportu almak istediği, bu konuda yardımcı olması için Selman Türk aracılığıyla Prens Andrew’a rüşvet verdiği iddia edildi. Fakat Nabahat İşbilen, Selman Türk’ün kendisini dolandırdığını öne sürerek İngiltere’de dava açtı.

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PRENSİN HESABINA 750 BİN STERLİN

Olay, Prens Andrew’ın Kasım 2019’da St James Sarayı’nda düzenlediği “Pitch@Palace” adlı yatırım yarışması sonrası yaşandı. Etkinlikte CEO’lar, influencer’lar, melek yatırımcılar, mentörler ve iş ortakları bir araya geldi. Etkinliğin prestijli “Halkın Seçimi” ödülü ise “Heyman AI” adlı dijital bankacılık şirketine verildi. Şirketin kurucusu ve CEO’su olan Selman Türk adlı genç finansçı, bu etkinliğin ardından Prens Andrew ile yakın ilişkiler kurdu. İkili birlikte birçok başarılı işe de imza attı. Mahkeme kayıtlarına göre, etkinlikten tam 9 gün sonra, yani 15 Kasım 2019 tarihinde, Prens Andrew’ın kişisel hesabına 750 bin sterlinlik bir para girişi oldu. Para ise Nebahat Evyap İşbilen tarafından gönderilmişti.

FETÖ’NÜN LONDRA’DAKİ BANKASI

İşbilen’in iddiasına göre, ödeme Selman Türk’ün aracılığıyla İngiliz pasaportu alabilmesi için Prens Andrew’a rüşvet olarak yapılmıştı. İngiliz Daily Telegraph ve Daily Mail gazeteleri ise Prens Andrew’ın 750 bin sterlinlik bu ödemeyi daha sonra iade ettiğini yazdı. İngiltere’de dijital bankacılık faaliyeti yürütmek üzere kurulan ancak bir buçuk yıl sonra batan “Heyman AI”, Türk basınında “FETÖ’nün Londra’daki bankası” olarak adlandırılmıştı.

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SARAH FERGUSON: BİLMİYORDUM

Selman Türk ile bağlantılı 225 bin sterlinlik bir başka ödemenin ise prensin eski eşi Sarah Ferguson’a aktarıldığı belirtildi. İddiaya göre, Sarah Ferguson bir Türk firmanın marka elçisi olması karşılığında bu ödemeyi aldı. Konuya ilişkin Daily Telegraph’a açıklamada bulunan sözcüsü, Ferguson’ın Selman Türk hakkındaki suçlamalardan habersiz olarak bu ödemeleri aldığını söyledi. Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson’ın Selman Türk’ten aldığı şüpheli ödemelerin, 40 milyon sterlinlik uluslararası yolsuzluğun bir parçası olduğu da belirtildi. Prens Andrew ile Sarah Ferguson, uzun yıllardır finansal bağlantıları ve ilişkilerinde iyi inceleme yapmadıkları suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor.

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KRALİÇE’NİN GÖZDESİ ‘KİRLİ DÜK’

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth’in ikinci oğlu olan York Dükü Prens Andrew (62), İngiliz basınında “Kraliçe’nin favori oğlu” olarak biliniyor. ABD’de açılan cinsel istismar konulu bir davada, Prens Andrew’ın ifade vermesi istenmişti. Ancak Andrew, kendisini çocuk yaştayken istismar ettiğini söyleyen davacı Virginia Giuffre ile mahkemeye gitmemesi için 12 milyon sterline anlaşmış, bu paranın 2 milyon sterlininin Kraliçe tarafından istismar mağdurları için çalışan bir sivil toplum kuruluşuna bağış olarak ödeneceği duyurulmuştu. Yine de bu dava yüzünden artan kamuoyu baskısı nedeniyle, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Andrew’ın tüm askeri unvanlarını ve kraliyet görevlerini elinden almıştı. Kraliçe, Prens Andrew’ı bir süredir medyadan uzak tutmaya çalışsa da merhum eşi Prens Philip’i anma etkinliğine onunla birlikte katıldı. Eşi York Düşesi Sarah Ferguson’dan 1996 yılında boşanan Prens Andrew, iki çocuk sahibi olduğu eski eşiyle hâlâ birlikte yaşıyor. İkili iyi arkadaş olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

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‘17-25’TEN SONRA TUTUKLANMIŞTI

Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV grubunda üst düzey görevler üstlenen ve 2011 yılında AK Parti’den milletvekili seçilen İlhan İşbilen, 17-25 Aralık’ın ardından partisinden istifa etmişti. 14 Aralık 2015’te de “paralel yapı” soruşturması kapsamında tutuklanmış ve müebbet hapis cezası almıştı. İddialara göre Evyap Holding’in eski sahiplerinden olan Nebahat Evyap, Fethullah Gülen’in isteği üzerine 60 yaşından sonra İlhan İşbilen’le evlenmişti.