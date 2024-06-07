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İngiliz polisi ‘Türk menşeili çete'nin peşinde

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Çete#Soruşturma
İngiliz polisi ‘Türk menşeili çetenin peşinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 16:21

İngiliz polisi 29 Mayıs’ta Londra’da bir restoranın kurşunlanması olayıyla ilgili olarak ‘Türk menşeili çeteyle’ olası bağlantıları soruşturduklarını duyurdu.

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Londra’daki Kingsland High Caddesi’nde bir motosiklet sürücüsü, 29 Mayıs’ta bir restoranı kurşunlamış ve olay sonucunda 9 yaşındaki bir kız çocuğu ile restoranda bulunan 3 kişi yaralanmıştı. MET Polis Müdürü James Conway, dün kız çocuğunun durumunun hala kritik olduğunu vurgulayarak “Temel soruşturma alanlarımızdan biri, Türk menşeli organize suç ağlarıyla olan potansiyel bağlantıların araştırılmasıdır. Bu önceden planlanmış bir saldırıydı. Ne olduğunu bilen insanlar var” açıklamasını yaparak halka seslendi. Polis Müdürü Conway, olası görgü tanıklarına ve bilgi sahibi kişilere seslenerek bu kişilerin öne çıkmasını istedi.

Conway ayrıca bölgenin güvenliğini sağlamak için yerel polis ile Met’in Türk Polis Birliği'nden meslektaşlarının desteğiyle ek devriye gezildiğini ifade etti.

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#İngiltere#Çete#Soruşturma

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