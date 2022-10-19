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İngiliz pilotlar Çin ordusunu eğitiyor

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Tayvan#Ordu
İngiliz pilotlar Çin ordusunu eğitiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 07:00

Çin’in Tayvan’a müdahale edebileceğinin konuşulduğu bir dönemde emekli İngiliz savaş pilotlarının yüksek ücretler karşılığında Çin Hava Kuvvetleri personelini eğittiği ortaya çıktı.

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Eski İngiliz askeri pilotlarının, uzmanlıklarını Çin ordusuna aktarmaları için büyük miktarda para karşılığı Çin Savunma Bakanlığı tarafından istihdam edildiği ortaya çıktı. BBC’nin haberine göre 30 kadar eski İngiliz askeri pilotunun Çin Halk Kurtuluş Ordusu hava personelini eğitmeye gittiği sanılıyor.

ASKERİ SIRLAR TEHLİKEDE

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, pilotların eğitiminin ve işe alınmasının herhangi bir Birleşik Krallık yasasını ihlal etmediğini, ancak İngiltere ve diğer ülkelerdeki yetkililerin faaliyeti caydırmaya çalıştığını söyledi. BBC, bazı eğitim paketlerinin 270 bin dolara (5 milyon TL) kadar çıktığını aktardı. Emekli İngiliz pilotlar, Batılı uçakların ve pilotların çalışma şeklini, Tayvan gibi herhangi bir çatışma durumunda hayati olabilecek bilgileri anlamaya yardımcı olmak için kullanılıyor. Çin’e eğitim veren pilotların Eurofighter Typhoon, Jaguar, Harrier ve Tornado jeti pilotu oldukları düşünülüyor.

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ABD: ‘ÇİN TAYVAN PLANINI ÖNE ÇEKTİ’

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pekin yönetiminin Tayvan’ı Çin’e katma planını hızlandırdığını iddia etti. Önceki gün Stanford Üniversitesi’nde konuşan Blinken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping parti kongresinde üçüncü dönemi güvence altına almaya hazırlanırken, Tayvan’ı ele geçirme planlarını da hızlandırdığını öne sürdü.

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#Çin#Tayvan#Ordu

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