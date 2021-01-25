İngiliz oyuncu Keira Knightley: Erkek yönetmenlerle çıplak sahneler çekmeyeceğim

Chanel Connects podcast yayınına katılan 35 yaşındaki Knightley, "Çıplak sahneler çekme konusunda kendime mutlak bir yasak koymadım. Ama erkeklerle evet. Bu kısmen kibrim, kısmen de erkek bakış açısı yüzünden" dedi.

Son yıllarda, özellikle de #MeToo (#SenDeAnlat) hareketinden sonra sevişme sahnelerinde oyunculara nasıl muamele edildiği kamuoyunda daha tartışılır olmuştu.

MeToo hareketi, ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'e yönelik tecavüz ve taciz suçlamalarının ardından başlamıştı. Hareket, kısa sürede dünyanın birçok yerinde kadınlar ve kimi zaman da erkeklerin başlarından geçenleri paylaştıkları bir platforma dönüşmüştü.