Ordudan 1 milyon sterlin çaldı, Türkiye'de saç ektirdi

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34 yaşındaki Onbaşı Aaron Stelmach-Purdie, 2014-2016 yılları arasında beş kişiyle birlikte dolandırıcılık yaparak devletten 911 bin 677 sterlin çaldı. Mahkeme kayıtlarına göre, Purdie, bu paranın 557 bin sterlinini kişisel harcamaları için kullandı.

Savunma Bakanlığının Ortak Personel İdaresi (JPA) sistemini manipüle eden grup, hayali masraf ve ödenek talepleriyle ordunun parasını zimmetlerine geçirdi.

The Times'ın haberine göre, mahkeme, Purdie'nin görevi sırasında masraf ve ödenek taleplerini yönetme yetkisini kötüye kullandığını tespit etti. Purdie, Savunma Bakanlığının JPA sistemindeki yetkilerini kullanarak hem kendi hesabında hem de diğer personel hesaplarında sahte işlemler gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturmada, sanığın bu yasa dışı faaliyetlerini gizlemek için aile üyelerinin banka hesaplarını kullandığı belirlendi. Purdie'nin özellikle annesi ve kız kardeşinin hesaplarını aracı olarak kullanarak çalınan paraları akladığı kayıtlara geçti.

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TÜRKİYE'DE TIBBİ OPERASYONLAR GEÇİRDİ

Purdie'nin çaldığı parayla Türkiye'ye gelerek saç ekimi, diş beyazlatma ve karın implantı yaptırdığı belirlendi. Polis, yaptığı aramada sanığın evinde Christian Louboutin ayakkabılar, Louis Vuitton bavullar ve sahte Patek Philippe saatler ele geçirdi. Soruşturmada, Purdie'nin 285 bin sterlin değerindeki lüks bir Range Overfinch marka araca da sahip olduğu da tespit edildi.

Savcılık, Purdie'nin bu yöntemle dolandırıcılık gelirlerini sistematik şekilde örtbas etmeye çalıştığını ortaya çıkardı. Savcı Dominic Connolly, bu işlemlerin tamamen kasıtlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.

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'TRAVMALARI YÜZÜNDEN DOLANDIRICILIĞA SÜRÜKLENDİ'

Purdie'nin avukatı Tanveer Qureshi, müvekkilinin Afganistan'da görev yaparken yaşadığı travmalar nedeniyle zihinsel sorunları olduğunu ve dolandırıcılığa bu süreçte sürüklendiğini öne sürerek, şunları dile getirdi:

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"Müvekkilim, 16 yaşında orduya katıldı ve Afganistan'da ağır çatışmalara tanık oldu. Gençken roket ateşine maruz kaldı. İntihar bombacıları tarafından saldırıya uğradı. Ölü ve yaralı askerleri ve/veya diğer vücut parçalarını tahliye etti. Bu süreçte ciddi psikolojik sorunlar yaşadı."

'SİSTEMİ İSTİSMAR ETTİLER'

Dolandırıcılık şebekesinde yer alan diğer beş asker de mahkemeye çıktı. Eski Çavuş Roger Clerice (47), Alan O'Neil (48), Lee Richards (41), Anthony Sharwood (38) ve Peter Wilson (55), kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılandı. Savcılık, "Bu kişiler, hak etmedikleri ödenekleri almak için sistemi istismar ettiler" açıklamasını yaptı.

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Lee Richards'ın avukatı Jonathan Woodcock, müvekkilinin çocuklarının bu süreçten olumsuz etkilendiğini belirterek, "Ailesi üzerinde büyük bir baskı oluştu" ifadelerini kullandı.

Peter Wilson'ın avukatı Robert Tolhurst ise müvekkilinin Purdie tarafından "işe alındığını" ve asıl suçlunun o olmadığını savundu.

Altı sanığın cezalarının Salı günü Southwark Mahkemesi'nde açıklanması bekleniyor.