İngiliz medyasında korkutan senaryo: Putin düğmeye basarsa ne olur?

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Rusya’nın karadan ve denizden konuşlandırılan balistik ve seyir füzeleri ile düzenlediği nükleer saldırı eğitim tatbikatının yankıları İngiliz medyasında sürmeye devam etti.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatbikatta kullanılan füzelerin yalnızca “istisnai bir önlem” olarak kullanılacağını söyledi.

Ancak İngiliz gazete, “Ukrayna Savaşı’nın başından beri hiç bu kadar nükleer bir saldırıya yakın olmadık” ifadesinde bulundu ve tarihi Tralfalgar Meydanı’na isabet edecek bir nükleer füzenin etkilerinin ne olacağını dakika dakika yazdı.

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PUTİN DÜĞMEYE BASAR VE LONDRA'YA BİR NÜKLEER BOMBA ATARSA NE OLUR?

İngiltere’ye isabet edecek bir füzenin portresini çizen Daily Mail, Putin’in sabah 7.30’da nükleer füze fırlatılması emrini vereceğini dile getirdi.

Emirden yaklaşık yarım saat sonra, nükleer savaş başlığının hazırlanmaya başlayacağını ve NATO’nun 7.40’da hareketlilik tespit ederek üye ülkeleri yüksek alarm durumuna geçireceğini söyledi.

Dail Mail’de yer alan habere göre, 7.50’de İngiliz Savunma Kuvvetleri’nin ve Savunma Bakanlığı’nın acilen Rus muhataplarıyla temasa geçmeye çalışır ancak telefonları cevapsız kalır.

8.00’da, yaklaşık 12 bin km menzile sahip nükleer savaş başlığı ile donatılmış bir Yars kıtalararası balistik füzesi (ICBM) fırlatılır ve gökyüzüne doğru yükselir.

Saatte yaklaşık 15 bin km hızla ilerleyen ve durdurulamayan füze, 8.02’de NATO üyesi Baltık ülkelerinin erken uyarı sistemlerini harekete geçirir. İngiltere, kendilerine doğru son sürat gelen bir füze olduğu yönünde uyarılır.

8.03’de, İngitlere’de baz istasyonlarına erişim kısıtlanarak cep telefonlarının mesaj göndermesi engellenir. Bir dakiak sonra İngiltere İçişleri Bakanlığı, tüm cep telefonlarına “Balistik füze tehdidi geliyor. Sığınak arayın” yazılı mesaj gönderir.

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Ülke savunmasında kullanılan savunma sistemi Sky Sabre, Londra’yı böyle bir saldırıdan koruyacak güçte değil ve saat 8.05 itibariyle şehirde kafa karışıklığı hakim. Kim nereye gideceğini bilmezken bazıları ise gelen mesajın bir hatadan kaynaklı olduğunu düşünüyor.

08.06 itibariyle tüm radyo ve televizyonlarda sığınaklara gidin uyarısı yayınlanır. Kafa karışıklığı paniğe dönüşürken sığınaklara gitmeye çalışanlar izdihama yol açar ve ilk ölümler ezilme sebebiyle gerçekleşir.

PATLAMA GERÇEKLEŞİRSE

Hiroşima’ya atılan atom bombasından 50 kat daha güçlü savaş başlığı, 08.08’de Trafalgar Meydanı’na çarpmasıyla 800 kilotonluk patlama yaşanır. Paris’ten bile görülebilen güneşten daha parlak beyaz bir ışık ortaya çıkar. Bombanın etkisinden canlı kurtulan ancak çıplak gözle bombanın ışığına bakan herkes ömür boyu görme yetisinden mahrum kalacaktır.

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Patlamadan 2 saniye sonra bir parlama daha olur. On saniye içinde 1.5 km mesafeye ulaşan patlama, güneşten bin santigarat daha yüksek bir sıcaklığa ulaşarak önüne geçen her şeyi buharlaştırır.

Parlamento Binası, Londra'nın Gözü (London Eye) gibi civardaki tarihi yapılar yok olurken on binlerce insan toza ve dumana dönüşür.

08.09 itibariyle ölüm oranı yüzde 100’e ulaşır.

08.10’da ise başkent Londra’nın dört bir yanı yangın yer olmuştur ve yarım milyon insan hayatını kaybetmiştir.

Saat 08.13’de, patlamanın etkisiyle elektronik cihazlar bozulmuştur ve kimse kimseye telefon yoluyla ulaşamaz.

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08.15 itibari ile Londra’ya yakın bütün hastaneler kırmızı alarm durumuna geçerek hasta akını için hazırlanmaya başladı.

Tam 12 dakika sonra gökyüzünden radyoaktif serpinti yağmaya başlar. En az 24 saat sürecek serpinti yağışı, biyolojik tehlike oluşturmaya başlamıştır. Serpintiye maruz kalanların vücudu içerden dışarı yanmaya başlamış bazıları ishal ve bilinç kaybından şikayet etmişlerdir.

08.30 itibariyle radyoaktif serpinti ülkenin kuzey doğusuna doğru ilerlemeye başlamıştır. Önümüzdeki aylarda, burada yaşayan insanlar kilo kaybı, iç kanama, saç dökülmesi ve ölümcül kanserler yaşayacaktır.

Putin’in emrinden yaklaşık 65 dakika sonra, Londra ölüm bölgesi olmuştur. Hayatta kalanlar çoktan radyasondan zehirlenmiştir ve muhtemelen saatler içinde öleceklerdir.

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Şehre panik hakim olurken başkente giriş çıkışlar kapatılır. Ordu personeline iyot tabletleri ve “sınır geçmeye çalışanları öldür” emri verilir.

Saat 10 itibariyle, bir milyon kişinin 700 binden fazlası ölmüştür.