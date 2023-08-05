×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

İngiliz medyası Hakan Fidan'ın sırrını yazdı! 'Diğer dışişleri bakanları onu ve Türkiye'yi ciddiye alsalar iyi olur'

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Mit#Dışişleri Bakanı
İngiliz medyası Hakan Fidanın sırrını yazdı Diğer dışişleri bakanları onu ve Türkiyeyi ciddiye alsalar iyi olur
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 12:44

İngiltere merkezli Middle East Eye haber sitesi, yayınladığı Türkiye analizinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sırrını açıkladı ve mevkidaşlarının Fidan ve Türkiye'yi ciddiye alması gerektiğini yazdı...

Haberin Devamı

Yaklaşık 18 aydır devam eden Ukrayna savaşı dünya üzerindeki dengeleri alt üst etti.

Uluslararası diplomatik arena tıpkı bir mayın tarlası gibi sayısız zorlu sınavla karşı karşıya kalırken Türkiye savaşın her iki tarafı arasında oynadığı dengeleyici ve kolaylaştırıcı rol ile bir adım öne çıktı.

ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYANIN BAŞLANGICI: KARARLARI ARTIK BATI ALMIYOR

Batı medyasında yayınlanan analizlerde, uluslararası alanda kararları artık sadece ABD ve Batı'nın almadığına dikkat çekilerek bu durumun daha çok kutuplu bir dünyanın başlangıcı olduğu belirtiliyor.

Gözden KaçmasınABD medyası yazdı: Yeni bir dünya kuruluyor ABD medyası yazdı: Yeni bir dünya kuruluyor! Haberi görüntüle

İNGİLİZ MEDYASINDAN HAKAN FİDAN ANALİZİ

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) haber sitesinin kurucu ortağı ve genel yayın yönetmeni David Hearst de Türkiye'nin kilit rolüne dikkat çekti ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilgili çarpıcı bir analiz kaleme aldı.

Haberin Devamı

Hearst 'Türkiye'nin dışişleri bakanı yeni dünya düzenini nasıl şekillendirebilir?' başlıklı analizinde Ukrayna savaşının askeri bir felaket haline geldiğini belirterek Türkiye'yi işaret etti ve'Artık etrafındaki kaosla başa çıkan bir ülke var' ifadesini kullandı.

İngiliz medyası Hakan Fidanın sırrını yazdı Diğer dışişleri bakanları onu ve Türkiyeyi ciddiye alsalar iyi olur


İŞTE HAKAN FİDAN'IN SIRRI

Milli İstihbarat Teşkilatı eski başkanı Hakan Fidan'ın dışişleri bakanlığına getirilmesinin dikkat çeken bir hamle olduğunu vurgulayan yazar "Hakan Fidan'ın sırrı kendisini devletin sadece hizmetkarı olarak değil koruyucusu olarak görmesi." ifadesini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;

"Dışişleri Bakanlığı'na geçmeden önce de MİT'in elinde çatışma bölgelerinden önemli dosyalar vardı. Kurum, Ermenistan'la yaşanan son çatışmada Azerbaycan'ın zafer kazanmasını sağladı, Libya'da Wagner ve darbeci general Hafter'e karşı Türkiye'nin adımlarını belirledi. Rusya-Ukrayna arasındaki tahıl anlaşmasında ve esir değişimindeki müzakerelerde kilit rol oynadı."

İngiliz medyası Hakan Fidanın sırrını yazdı Diğer dışişleri bakanları onu ve Türkiyeyi ciddiye alsalar iyi olur

"DİĞER BAKANLAR FİDAN VE TÜRKİYE'Yİ CİDDİYE ALSALAR İYİ OLUR"

Haberin Devamı

NATO farkında olmasa da artık yeni bir dünya düzeninin karşımızda olduğunu vurgulayan yazar, 13 yılını Türkiye'nin en kritik kurumlarının birinin başında geçirmiş olan HAKAN FİDAN'ın şimdi en zor görevi ile karşı karşıya olduğunu yazdı.

Dünyanın bloklara bölündüğü bu durumun dış politikaya ses ve şekil verebilecek bir zeka gerektirdiğini belirten Hearst "Yeni Türk Dışişleri Bakanı buna fazlasıyla sahip. Diğer dışişleri bakanları onu ve Türkiye'yi ciddiye alsalar iyi olur." ifadesini kullandı.

Gözden KaçmasınKaradenizde sular ısınıyor Rusyaya ait kimyasal tanker Kırım yakınlarında vurulduKaradeniz'de sular ısınıyor! Rusya'ya ait kimyasal tanker Kırım yakınlarında vurulduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Fidan#Mit#Dışişleri Bakanı

BAKMADAN GEÇME!