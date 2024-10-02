İngiliz medyası: 3. Dünya Savaşı korkuları tetiklendi... Rusya, Çin, Türkiye...

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İran'ın, İsrail'in işlediği Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas lideri İsmail Haniye ve Devrim Muhafızları komutanı Abbas Nilfuruşan suikastlarının "intikamını" almak amacıyla düzenlediği saldırı İngiliz medyasında geniş yer buldu.

İngiliz gazetesi Mirror'da yer alan habere göre, İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı Ortadoğu'daki gerilimi kaynama noktasına getirdi.

İran'ın misilleme saldırısı, bölgede devam eden çatışmaların tırmanışa geçmesi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinin öldürülmesinin ardından geldi.

Mirror haberde, İran'ın saldırılarının, İsrail ve ABD'yi istikrarsızlaştırmak için İran tarafından desteklenen"direniş ekseni"nin varlığını tehdit ettiğini söylerken, "direniş ekseni"ne karşılık olarak İsrail'in ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu Batılı ülkelerden maddi ve askeri destek aldığını belirtti.

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Haberde ayrıca, "saldırılar topyekûn bir savaşa dönüşürse Tahran ve Tel Aviv'in müttefikleri kimler olacak?" sorusuna yanıt verildi.

İSRAİL'İN MÜTTEFİKLERİ KİM?

ABD ile olan bağı eski başkan Harry S. Truman'ın tanıma kararı almasına kadar uzanan İsrail, başta ABD olmak üzere geniş bir yelpazede güçlü müttefikler edindi.

Bu müttefikler arasında ABD'nin yanında İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri yer aldı. İngiltere'nin de bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesi İsrail'e desteklerini açıkladı. Avrupa'daki ülkeler ile doğrudan bağlantısı bulunan İsrail'in, 2022 yılında en büyük ticaret ortağı yüzde 28,8 ile AB ülkeleri oldu.

İngiliz hükümeti, İHA üretimini sınırlandırmak amacıyla İran'a karşı ticari yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu yılın Temmuz ayında Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere'nin “önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca” İran da dahil olmak üzere bölgedeki pek çok faaliyeti gözden geçireceğini söyledi.

"RUSYA, ÇİN, TÜRKİYE"

1979 yılında devrim gerçekleştiren İran, soğuk savaş sırasında Doğu Bloku'ndan Muhammed Rızâ Pehlevî ile uzak dursa da devrimin ardından İsrail ile birlikte ABD'nin müttefiklerini yok etmeye sözü verdi.

Mirror'ın haberinde, "İran, İsrail'in ABD, AB ve İngiltere ittifakına karşılık olarak Rusya, Çin ve Türkiye ile bir destek ağı örmeyi başardı" değerlendirmesi yer aldı.

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Rusya, ABD'ye karşı müttefik olarak gördüğü İran'ın yanında yer alırken Çin, İran ile stratejik bir ilişkilerini sürdürdü ve ülkede petrol kuyuları açmak için sözleşmeler imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın suçlamalarını aldırış etmedi ve İran ile diplomatik bağlarını sürdürdü.

Pekin yönetimi, İran'ın büyük nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak için enerji tedariki konusunda İran'la sözleşmeler ve anlaşmalar imzaladı.