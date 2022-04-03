İngiliz Kraliyeti’ndeki skandalın kilit ismi! FETÖ’nün rüşvetçi bankeri

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Hem Türkiye hem de İngiltere kamuoyu, eski milletvekili FETÖ’cü İlhan İşbilen’in 76 yaşındaki karısı Nebahat Evyap İşbilen’in, İngiltere

pasaportu alabilmek için York Dükü Prens Andrew’a verdiği 750 bin Sterlinlik (yaklaşık 14 milyon TL) rüşveti konuşuyor. Kraliyeti sarsan bu skandalın aracı ismi ise Goldman Sachs’ın eski yöneticilerinden banker Selman Türk.

ADİL ÖKSÜZ’ÜN AKRABASI

Prense rüşveti ulaştıran Selman Türk, FETÖ üyeleri arasında en az akrabası Adil Öksüz kadar tanınmış bir isim. FETÖ üyelerinin hem para trafiğini hem de elindeki maddi güçle bürokratik rüşvetlerini organize ediyor. Türkiye, Adil Öksüz’ün adını ilk kez 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öğrenmişti. Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Adil Öksüz, darbenin hava üssü olan Akıncı yakınlarında gözaltına alındı. Bu sırada çekilmiş fotoğrafları basına da yansıdı. Şaibeli bir biçimde serbest kalmasının ardından da karanlık bir şekilde ortadan kayboldu. Adil Öksüz aslında FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamıydı ve havadaki uçakları yöneten isimdi. MİT belgelerine göre Adil Öksüz ve ailesi FETÖ içerisinde çok etkindi. Darbeden 15 gün önce ortalığın karışabileceğini düşündüğü için eşi Aynur Öksüz ile 3 çocuğunu 30 Haziran 2016’da ABD’ye göndermişti.

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BABASI FETÖ İMAMIYDI

Adil Öksüz’ün kız kardeşi Azize Türk, FETÖ’nün ‘mollalar’ olarak bilinen en üst düzeyli yöneticilerinden biri olan Cemal Türk’le evliydi. Cemal Türk ve Azize Türk 2015’te ABD’ye kaçmıştı. Cemal Türk’ün ağabeyi Süleyman Türk de Konya Selçuk Üniversitesi öğretim üyesiydi. Konya’da doktorlardan sorumlu imamdı. Süleyman Türk ve eşi Hacer, 16 Temmuz sabahı İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan İngiltere’ye kaçtı. Selman Türk işte bu çiftin oğlu. Bir dönem Goldman Sachs’ta da çalışmış, FETÖ’nün ‘altın çocuklar’ dediği, kariyer planından geçirdiği üyelerinden biriydi.

FİRARİ OLARAK ARANIYOR

Adil Öksüz’le ilgili hazırlanan raporun ardından tüm aile üyeleri hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Selman Türk de o isimlerden biriydi. Ancak Türkiye’ye hiç gelmedi, yakalanamadı.

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ÖRGÜTE PARA AKLIYOR PASAPORT AYARLIYOR

Selman Türk, FETÖ’cülerin yurtdışına çıkardıkları paraları finansal sisteme sokma ve aklama işinden sorumluydu. Örgütün Türkiye’deki bankacılık ayağı Bank Asya, Avrupa ayağı ise Selman Türk’tü. Hem bankacılıktaki açıkları iyi biliyordu hem de elinde tuttuğu finansal güçle çevresini çok fazla geliştirmişti. Etrafında politikacılar ve soylu ailelerin üyeleri de vardı. Türkiye’den firar eden Akın İpek en yakın dostlarından, hatta ortaklarından biriydi. Akın İpek, Selman Türk’ün nikâh şahidi bile olmuştu.

KRİPTO İŞİNDE

15 Temmuz’dan sonra da FETÖ için çalışmayı sürdürdü. Merkezi Londra’da olan Hayman AI Limited şirketini kurdu, dijital para işine girdi. Haklarındaki soruşturmalar nedeniyle Türkiye’den kaçmak isteyen FETÖ’nün zenginleri ilk ona başvuruyordu. Selman Türk de çevresini kullanarak tüm sorunları çözüyordu. İddiaya göre Nebahat Evyap İşbilen de ailesinden kendisine intikal eden serveti Selman Türk aracılığıyla yurtdışına çıkartmıştı. Kendisi de İngiltere’deydi ancak vatandaş olamamıştı. Elinde Türk pasaportuyla seyahat etmesi de imkânsızdı. İngiliz vatandaşı olmak, İngiltere pasaportu taşımak istiyordu. Bu nedenle Selman Türk’e başvurdu. Selman Türk önce politikacılara daha sonra da adı skandallarla anılan Prens Andrew’e başvurdu.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Prens Andrew pasaport işini ayarlamak için yaklaşık bir milyon Sterlin ödeme aldı.

PRENSESLER DE İŞİN İÇİNDE Mİ?

İngiltere Yüksek Mahkemesi’nde görülen yolsuzluk davasına Prens Andrew’ın kızları Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice’in adı da karıştı. Nebahat Evyap İşbilen’in, banker Selman Türk aracılığıyla İngiliz pasaportu için kolaylık sağlaması karşılığında iki prensesin hesabına da para aktardığı öne sürüldü.





İngiliz Daily Telegraph gazetesine göre, Prenses Beatrice’in hesabına ‘evlilik hediyesi’ olarak 250 bin Sterlin, Prenses Eugenie’nin hesabına ise ‘doğum günü hediyesi’ olarak 25 bin Sterlin yatırıldı.

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Böylece Prens Andrew ve ailesine, Selman Türk aracılığıyla toplam 1.1 milyon Sterlin gittiği öne sürülüyor. Prens Andrew’ın 750 bin Sterlin’i geri ödediği belirtilirken, bir ‘Türk firmasının marka elçisi’ olarak hesabına 225 bin Sterlin yatırılan eski eşi Sarah Ferguson ise parayı iade etmedi. Ferguson’un bu parayı hizmet karşılığında aldığı belirtildi. Prenseslerin hesabına yatırılan paraların geri ödenip ödenmediği ise henüz bilinmiyor.

İLK KEZ 'ŞÜPHELİLER'

33 yaşındaki Prenses Beatrice ile 32 yaşındaki Prenses Eugenie, ilk kez ‘şüpheli’ finansal anlaşma konusuyla gündeme gelirken, Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson, uzun yıllardır finansal bağlantıları ve ortaklıkları konusunda dikkatli olmadıkları gerekçesiyle eleştiriliyor. Prens Andrew de cinsel istismar ve yolsuzluk skandallarıyla anılıyor.





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Daily Telegraph, prenseslerin, ailelerinin işbirliklerinden habersiz olabileceğini ifade etti. York Düşesi Sarah Ferguson’un, kızlarının haberleri dahi olmadan böyle bir davaya çekilmeleri konusunda çok sinirli olduğu belirtildi. Bu arada Selman Türk ile bağlantılı olarak Prens Andrew ve ailesine aktarılan ilk paranın, York Düşesi Sarah’a, Ağustos 2019’da iletildiği kaydedildi. Daily Telegraph’ın haberinde, Nebahat Evyap İşbilen adına Prens Andrew ve ailesine iletilen bazı ödemelerin, “Alphabet Capital” adlı üçüncü bir şirket aracılığıyla yapıldığı da aktarıldı. Nebahat Evyap İşbilen’in mahkemeye aktardığına göre, Selman Türk, normalde pasaport işlemleri için Prens Andrew’a 2 milyon sterlin rüşvet ödenmesi gerektiğini ancak bunu aileye “hediye” olarak aktarırsa daha ucuza geleceğini ifade etti.