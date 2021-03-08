İngiliz Kraliyeti’nde röportaj huzursuzluğu

İNGİLTERE Kraliyet Ailesi’ndeki unvanlarından vazgeçerek ABD’ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, çok tartışılan bu ayrılıkları üzerine ilk kez Amerikan CBS kanalına açıklama yaptı. İkilinin tam 68 ülkede eşzamanlı olarak yayınlan röportajını daha da önemli kılan, Amerikalı dünyaca ünlü televizyon yıldızı Oprah Winfrey’e konuşuyor olmaları. İngiliz basınında haftalardır röportaja dair haberler manşetlerden düşmüyor.

ÖZGÜRLÜK VURGUSU

ABD’de ilk kez pazar akşamı yayınlanan röportaj öncesi, tam 3 tanıtım videosu yayınlandı. Sussex Düşesi Meghan, tanıtım videolarının birinde, İngiltere Kraliyet Ailesini ‘yalan haber yayan bir şirkete’ benzetmişti. Bir diğer videoda da, Kraliyet Ailesi’nde görev alırken kendi kararlarını veremediğini, ancak artık Oprah Winfrey’in röportaj talebine ‘Evet deme’ özgürlüğü olduğunu söylemişti. Prens Harry ise, annesi Lady Diana’nın trajik ölümünün ardından ‘tarihin tekerrür etmesinden’ korktuğunu belirterek ABD’ye gelme kararı verdiğini açıklamıştı. Prens Harry, “Çok zordu fakat en azından birbirimize sahiptik” diye konuşmuştu.

‘ANNESİ GİBİ HATA YAPIYOR’

Daily Mail’in kraliyet muhabirleri, Prens Harry’nin tıpkı annesi Lady Diana’nın Martin Bashir’e verdiği röportajdaki gibi ‘büyük bir hata yaptığını’ belirtti. Röportajında Lady Diana, Prens Charles ile evliliğinin kötü gittiğine ve Kraliyet Ailesi’nin ilişkilerine müdahalesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

‘İZLEMEYECEK’

Tanıtım videolarındaki sansasyonel ifadeler, haftalar öncesinden İngiltere Kraliyet Ailesi’ni alarma geçirdi. İngiliz Daily Mail gazetesi, Kraliçe 2. Elizabeth’in röportaja kayıtsız kalacağını ve izlemeyeceğini belirterek, gece Harry-Meghan röportajını takip eden görevliden kahvaltıda brifing alacağını yazdı. Times gazetesi ise, Kraliçe’nin aklının röportaj yerine ulusal meseleler ve hasta olan eşi Prens Philip ile dolu olduğunu yazdı.