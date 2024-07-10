İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yeni iddia... 'Meghan Markle çok pişman! Dünyanın en ünlü eltileri barışacak mı?

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İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin tüm kraliyet görevlerini bırakmasından bu yana dünyanın en ünlü ailesinde sular durulmuyor. Özellikle piyasaya sürülen Spare isimli anı kitabında Prens Harry'nin ortaya attığı iddialar sonrası Meghan Markle - Prens Harry çifti ile kraliyet ailesi arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Özellikle tahtın varisi Prens William'ın kardeşi Harry ve eşi Meghan Markle ile kesinlikle konuşmayı reddettiği söylentiler arasında.

'MEGHAN ÇOK PİŞMAN'

Ancak ortaya atılan son bir iddiaya göre bir yemek programı yapmaya hazırlanan Meghan Markle'ın özellikle Prens William'ın eşi Kate Middleton ile arasının bozuk olduğu için pişman olduğu belirtiliyor. İddiayı ortaya atan İngiliz Kraliyet Ailesi hakkında uzman olan yazar Hilary Fordwich, Sussex Düşesi Meghan Markle'nın kanserle mücadele eden Galler Prensesi hakkında olumlu düşündüğünü söylüyor. Yazar Fordwich Fox News'e, "Meghan Markle'ın pişman olduğu iddia ediliyor. Sadece onun Kate ile soğukluk istemediği iddiası yayılıyor. Elbette, Meghan Markle bir tür uzlaşma istiyor ve buna ihtiyacı var. Ama Kate ile uzlaşabilmesi için önünde uzun bir yol var" açıklamasında bulundu.

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Fordwich'in bu iddialarını doğrular nitelikte gelişmeler de yaşandı. Markle'a yakın kişiler, In Touch'a Amerikalı aktrisin yaşananlardan dolayı "gerçekten incinmiş hissetmesine rağmen "Kate ile barışmak istediğini açıklamıştı.

SOĞUKLUK DÜĞÜNDE BAŞLADI

Megan Markle ile Kate Middleton arasındaki soğukluk, Markle ile Prens Harry'nin düğününe kadar dayanıyor. İddiaya göre Markle ile Middleton, düğünde çiçek tutacak kızların elbiseleri hakkında tartışma yaşamış ve ikilinin arasındaki soğukluk bu dönem başlamıştı. Ardından 2021 yılında Meghan-Harry çiftinin yapımcı Oprah Winfrey'e verdiği röportajda kraliyet ailesi hakkında söyledikleri ve Prens Harry'nin yayınladığı anı kitabı, gerginliği doruğa çıkarmıştı. Meghan Markle - Prens Harry çiftinin kraliyet ailesinden istifa etmesinden bu yana Kate Middleton'un çifte mesafeli davrandığı biliniyor.

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Kate Middleton, bu yılın Mart ayında belirtilmeyen bir kanser türü için kemoterapi gördüğünü belirtmişti. Prenses yaptığı açıklamada, "İyi bir ilerleme kaydediyorum, ancak kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günler ve kötü günler var" dedi. Middleton birkaç ay daha tedavi görmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Fox News'e konuşan uzmanlar Meghan Markle'ın bu duruma üzüldüğünü ve Kate Middleton'a köprüleri yeniden kurmak için sinyaller gönderdiğini belirtiyor. Ancak "The King" kitabının yazarı Christopher Andersen, Markle'ın Middleton'a karşı bir özür borcu olduğunu düşünmediğini de sözlerine ekliyor. Kimi uzmanlar da yemek programı öncesi Markle'ın Kate ile barışmak istemesi iddiasının yayılmasının bir strateji olabileceğini de ifade ediyor.