İngiliz istihbaratından Prigojin iddiası

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Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi Moskova’dan St. Petersbug’a taşıyan özel jetin düşmesinin ardından, olayın perde arkasına dair yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle yurtdışında operasyonlar gerçekleştiren ve Rus askeri istihbaratı GRU’ya bağlı olan ‘Birlik 29155’in komutanı Andrey Averyanov’un Wagner liderinin ölümünde parmağı olabileceği öne sürüldü. İngiliz istihbarat kaynaklarına dayandırılan iddiada Averyanov’un, Prigojin sonrası Wagner’in Afrika operasyonlarını devralabileceği belirtildi. Kremlin’in Wagner grubunun kontrolünü eline alabileceği yorumları yapılıyordu.

GEN TESTİ YAPILACAK

Öte yandan kazanın ardından cenazelerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Zaman zaman dublör kullandığı ve güvenliğini son derece önemsediği bilinen Prigojin’in gerçekten ölüp ölmediği tartışmalarının ortasında Rusya, hayatını kaybedenlerin teşhisi için moleküler genetik testlerin yapılacağı bilgisini paylaştı.